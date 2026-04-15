Juicio por la explosión en la destilería de Plaza Huincul: el exjefe de producción pidió que se esclarezca todo

La segunda jornada en el juicio por la explosión de la refinería en Plaza Huincul tuvo hoy ocho testimonios. (Foto: Andrea Vazquez)

«Que se esclarezca todo» dijo quien era jefe de producción cuando explotó la destilería de Plaza Huincul y terminó con tres operarios muertos, el 22 de septiembre de 2022. El testimonio de Fabián Obreque fue uno de los ocho que se tomaron este miércoles y su palabra concitó especial atención porque también estuvo imputado, aunque en el proceso fue sobreseído. Se presume que los testimonios de este jueves serán sensibles porque hablará el vigilador, que logró escapar del fuego y los choferes que aguardaban afuera de la refinería.

La de este miércoles fue una jornada extensa, con testigos que respondieron vía Zoom y de manera presencial. Entre ellos, se escuchó a Ángel Fabián Obreque, quien era jefe de producción de New American Oil -NAO- cuando ocurrió la explosión e incendio que terminó con la vida de los trabajadores Víctor Herrera, Gonzalo Molina y Fernando Jara.

Obreque fue uno de los siete imputados que, inicialmente, tuvo la causa. Sin embargo, antes de llegar a la instancia del juicio oral resultó sobreseído. Mientras que Rodrigo Germán Arias, quien era el gerente general de la empresa, accedió a la probation por el plazo de un año y seis meses.

Por eso, al juicio llegáron el jefe de planta, Guido Torti; Silvio Saibene, jefe de mantenimiento; la licenciada en Seguridad e Higiene, Gimena Brillo; la técnica en Seguridad e Higiene, Natalia González y el auditor externo Alfredo Novaro.

El primero en entrar a la planta luego de la explosión

Obreque contó que ingresó a la empresa en 2006 y cinco meses antes de la madrugada de la explosión fatal había accedido al puesto. Relató cómo se enteró del hecho, cómo se veía el fuego desde una de las picadas y cómo entró a la planta. «Soy el primero que los vio porque entré a la planta», describió.

De sus compañeros dijo que eran «muy buena personas». Sobre Herrera destacó que lo conoció desde que ingresó a NAO: «fue uno de mis maestros» y de Jara y Molina recordó que «eran operadores míos, muy buenos operadores y personas. Sabían lo que hacían».

Obreque respondió las preguntas técnicas que les hicieron sobre los diferentes procesos y maniobras. Cuando el fiscal jefe Gastón Liotard le preguntó qué esperaba de este juicio respondió: «que se esclarezca todo esto».

Antes, fueron convocados la responsable de la ART; un técnico; y un ingeniero en Seguridad Ambiental que realizó una auditoría (lo hizo vía Zoom). La declaración más extensa la hizo el quinto testigo que hasta hoy es empleado; luego un electricista de la empresa contratista JMI, que cumplía funciones en la destilería y compartía actividades con los operarios de NAO, entre ellos Jara y Molina. Dejó de trabajar en 2021.

La lista de declaraciones terminó dos empleados, uno de ellos operador en laboratorio y el último trabajador que terminó su turno el día antes de que ocurriera la explosión e incendio. Todos respondieron sobre las condiciones de las instalaciones, las modalidades de trabajo y quiénes daban las órdenes para elaborar los diferentes productos, entre ellos en Recon.

El tribunal colegiado integrado por Federico Sommer y Lisandro Borgonovo; y la jueza Vanessa Macedo Font cerró la jornada hasta este jueves, donde se escuchará cerca de ocho testimonios.

La jornada se prevé con testimonios fuertes y sensibles porque está convocado el empleado de la empresa de vigilancia que logró escapar de la casilla y poner a salvo su vida, al igual que los choferes que dormían en sus camiones a la espera de poder ingresar a cargar los vehículos.

En el espacio destinado al público, los familiares de Víctor y de Gonzalo, siguen con atención todo lo que aportan los testigos. Afuera, otro grupo de las tres familias aguardan en vigilia, con los carteles que reclaman justicia.

La explosión del 22 de septiembre de 2022

La investigación judicial empezó cuando se registró el incendio y explosión del tanque 205 de la destilería NAO. El hecho ocurrió alrededor de las 4:10 de la madrugada del 22 de septiembre de 2022, cuando la emisión de vapores inflamables derivó en una deflagración y posterior explosión.

Los tres operarios fallecidos Herrera, Molina y Jara y habían ingresado para cumplir el turno noche cuando se produjo el siniestro.

De los cinco imputados, Torti y Saibene, tienen abogado particular, Juan Manuel Coto, mientras que Brillo, González y Novaro, están asistidos por el ministerio Público de la Defensa, a través de Diego Simonelli y Mariángeles Ocejo.

La fiscalía está integrada por Liotard y la fiscal del caso Ana Mathieu; y en representación de Rita Lagos, esposa de Herrera y de la familia Molina están Gabriel Contrera, Laila Salazar, Joaquín Imaz y Germán Álvarez Catoni Lucas Dumigual representa al padre de Fernando Jara.