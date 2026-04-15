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Chipa sin gluten con maicena: la receta fácil que queda suave y deliciosa

Una alternativa fácil y económica para quienes buscan opciones sin gluten sin resignar sabor.

Redacción

Por Redacción

Chipa sin gluten. Foto: ilustrativa.

Chipa sin gluten. Foto: ilustrativa.

El chipa es uno de los clásicos más tradicionales, su textura esponjosa, su sabor intenso a queso y su aroma inconfundible lo convierten en un infaltable para acompañar el mate o el desayuno.

En esta versión adaptada con maicena y sin gluten, la receta mantiene la esencia del chipa original, pero incorpora ingredientes aptos para personas celíacas o para quienes buscan alternativas sin TACC. El resultado es una preparación simple, económica y casera, que no pierde sabor ni suavidad, y que puede hacerse en pocos pasos con ingredientes accesibles.

Ingredientes

  • 250 g de maicena
  • 200 g de queso duro rallado (tipo pategrás o sardo)
  • 2 huevos
  • 80 g de manteca (a temperatura ambiente)
  • 1/2 taza de leche (aprox., puede variar)
  • 1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten
  • 1/2 cucharadita de sal
  • Opcional: 1 cucharadita de anís o semillas de chía

Preparación

  • En un bowl, mezclar la maicena, el polvo de hornear y la sal.
  • Agregar la manteca y deshacer con las manos hasta formar una textura arenosa.
  • Incorporar el queso rallado y mezclar bien.
  • Sumar los huevos y unir la preparación.
  • Agregar la leche de a poco hasta formar una masa suave, homogénea y que no se pegue en las manos.
  • Dejar reposar la masa 10 a 15 minutos.
  • Formar bollitos pequeños o roscas.
  • Colocar en una placa enmantecada o con papel manteca.
  • Hornear a 180 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén apenas dorados.

Se disfrutan mejor recién salidos del horno. Si se enfrían, pueden recalentarse unos minutos para recuperar textura.


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Chipá

Cómo hacer

Gastronomía

sin gluten

El chipa es uno de los clásicos más tradicionales, su textura esponjosa, su sabor intenso a queso y su aroma inconfundible lo convierten en un infaltable para acompañar el mate o el desayuno.

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