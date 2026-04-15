Chipa sin gluten con maicena: la receta fácil que queda suave y deliciosa

El chipa es uno de los clásicos más tradicionales, su textura esponjosa, su sabor intenso a queso y su aroma inconfundible lo convierten en un infaltable para acompañar el mate o el desayuno.

En esta versión adaptada con maicena y sin gluten, la receta mantiene la esencia del chipa original, pero incorpora ingredientes aptos para personas celíacas o para quienes buscan alternativas sin TACC. El resultado es una preparación simple, económica y casera, que no pierde sabor ni suavidad, y que puede hacerse en pocos pasos con ingredientes accesibles.

Ingredientes

250 g de maicena

200 g de queso duro rallado (tipo pategrás o sardo)

2 huevos

80 g de manteca (a temperatura ambiente)

1/2 taza de leche (aprox., puede variar)

1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten

1/2 cucharadita de sal

Opcional: 1 cucharadita de anís o semillas de chía

Preparación

En un bowl, mezclar la maicena, el polvo de hornear y la sal.

Agregar la manteca y deshacer con las manos hasta formar una textura arenosa.

Incorporar el queso rallado y mezclar bien.

Sumar los huevos y unir la preparación.

Agregar la leche de a poco hasta formar una masa suave, homogénea y que no se pegue en las manos.

Dejar reposar la masa 10 a 15 minutos.

Formar bollitos pequeños o roscas.

Colocar en una placa enmantecada o con papel manteca.

Hornear a 180 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén apenas dorados.

Se disfrutan mejor recién salidos del horno. Si se enfrían, pueden recalentarse unos minutos para recuperar textura.