Luis Caputo detalló cómo planea afrontar los próximos vencimientos de deuda

El ministro de Economía, Luis Caputo, expuso ante inversores internacionales en un encuentro organizado por JPMorgan Chase y adelantó los mecanismos que utilizará el Gobierno para hacer frente a los próximos compromisos de deuda, que a mitad de año ascienden a unos US$4.500 millones.

Durante la conferencia, el funcionario aseguró que el equipo económico no recurrirá en el corto plazo a los mercados internacionales, al considerar que las tasas actuales son elevadas. “Sería irresponsable acudir a los mercados con tasas significativamente más altas”, afirmó, y remarcó que Argentina no necesitará financiamiento externo por al menos un año y medio.

Las herramientas que analiza el Gobierno

Caputo explicó que una de las principales estrategias será continuar con la emisión de deuda en dólares dentro del mercado local, una alternativa que, según indicó, ofrece condiciones más favorables que el financiamiento externo.

Además, adelantó que el Gobierno evalúa la venta de activos como otra vía para obtener recursos y cumplir con los vencimientos. En ese sentido, también vinculó la estrategia a una eventual baja del riesgo país, lo que permitiría mejorar las condiciones financieras a futuro.

El respaldo del FMI

Las definiciones del ministro se dieron tras la aprobación de la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que habilitó un desembolso de US$1.000 millones.

En relación a ese proceso, Caputo descartó la necesidad de solicitar un waiver (dispensa) por el incumplimiento en la meta de reservas. “No es necesario”, sostuvo, y calificó al acuerdo como “buenísimo”.

También agradeció públicamente a la titular del organismo, Kristalina Georgieva, y al equipo técnico del Fondo por el trabajo realizado para alcanzar el entendimiento.

Agenda internacional

Caputo continuará en Washington con una serie de reuniones junto a su equipo, integrado por el viceministro José Luis Daza, el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, y el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning.

Entre los encuentros previstos figuran reuniones con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; el titular del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn; y el presidente de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Díaz-Granados.

Asimismo, participará en reuniones clave como el Comité de Desarrollo del Banco Mundial, el Comité Monetario y Financiero Internacional y el encuentro de ministros del G20, donde se discutirán los principales desafíos de la economía global.

Con información de N.A