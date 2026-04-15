Tras el aval técnico del FMI: qué falta para que lleguen los US$1000 millones a la Argentina

El Fondo Monetario Internacional dio el visto bueno a la instancia técnica de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina, un paso clave para destrabar un desembolso de US$1000 millones. Sin embargo, el proceso aún no está completo: resta la aprobación final del directorio del organismo.

Luego del acuerdo a nivel técnico (staff), la revisión debe ser elevada al directorio del FMI, que tiene la última palabra. Recién con ese aval se habilita el giro de fondos.

El organismo señaló que la aprobación definitiva llegará “una vez concluidas las medidas pendientes”, aunque no detalló cuáles son esas condiciones.

En términos de tiempos, la experiencia reciente indica que este proceso puede demorar entre dos y cuatro semanas. Durante la gestión de Mauricio Macri, el plazo promedio fue de 18 días, mientras que bajo Alberto Fernández se extendió a unos 20 días. En la actual administración de Javier Milei, ronda los 26 días.

Qué evaluó el FMI

La revisión analiza principalmente dos variables: el resultado fiscal y la acumulación de reservas.

En materia fiscal, el Gobierno cumplió la meta: el superávit primario alcanzó aproximadamente el 1,4% del PBI, por encima del 1,3% comprometido. Incluso, el FMI destacó el “control del gasto riguroso”.

En cambio, el objetivo de acumulación de reservas no se habría cumplido, por lo que el Gobierno podría necesitar un waiver (perdón) para avanzar. A futuro, el organismo proyecta que las reservas netas aumenten al menos US$8000 millones en 2026.

Cambios y lineamientos del programa

El comunicado del FMI dejó entrever cierta flexibilidad en las metas. Para 2026, el objetivo de superávit primario se ubicaría en torno al 1,4% del PBI, por debajo del 2,2% previsto originalmente.

Además, el organismo valoró medidas como la aprobación del Presupuesto 2026, la denominada Ley de Inocencia Fiscal y la reforma laboral, junto con avances en acuerdos comerciales e incentivos a la inversión, especialmente en minería.

En cuanto a la política monetaria, el FMI remarcó que se mantendrá una postura “suficientemente estricta” para contener la inflación y evitar volatilidad en las tasas de interés.

Cómo se financiarán los vencimientos

El programa también contempla distintas herramientas para afrontar los compromisos en dólares. Entre ellas, la emisión de bonos en moneda extranjera, la venta de activos públicos, acuerdos de recompra con bancos centrales y nuevos préstamos de organismos internacionales.

Una vez que el directorio apruebe la revisión, el FMI publicará el informe técnico completo con el detalle de las nuevas metas y condiciones del programa. Ese documento será clave para entender el rumbo económico de los próximos meses y el grado de respaldo internacional al plan del Gobierno.

Con información de TN.