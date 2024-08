Comienza la temporada alta de cambios laborales ¿Cuándo hay que activar la búsqueda?

El último trimestre del año es el período de crisis laboral por excelencia porque muchas personas comienzan a preguntarse qué quieren hacer el próximo año e incluso se cuestionan si son realmente buenos en su trabajo.

Sin embargo, muchas personas se sienten infelices en la tarea presente pero desconocen su potencial para moverse o mejorar su rol, lo que además implica un mayor riesgo de burnout.

Las oportunidades de cambio también se dan por ciclos anuales y ser conscientes de ello permite tomar la mejor opción y transformar la incertidumbre en aprendizaje. Lo cierto es que todas las habilidades que las personas utilizaron hasta el momento pueden extrapolarse y utilizarse en otros ámbitos y todos los talentos que distinguen a las personas se pueden redirigir.

Si bien los humanos están programados para evitar la incomodidad, esa misma sensación es la que los empuja hacia lugares distintos y propone nuevos desafíos. Conocer nuevas opiniones, pensamientos, vivir experiencias insospechadas, abrir el círculo social es la ganancia de salir de la zona de confort.

“En las charlas con nuestros clientes ya estamos notando que el mercado laboral evidencia un mayor dinamismo porque las áreas de recursos humanos comienzan a organizar el trabajo de cara al futuro y a buscar los talentos que las empresas necesitan para cumplir los objetivos planteados. Los reclutadores evalúan candidatos y aumentan las entrevistas», señala Beatriz Arias, directora de CoEducation.

Los reclutadores evalúan candidatos y aumentan las entrevistas» Beatriz Arias, directora de CoEducation.

Explicó que los colaboradores que no están cómodos empiezan a percibir un cansancio y en paralelo surgen preguntas existenciales relacionadas con la carrera profesional que en algunos casos pueden dar lugar a determinadas angustias o insatisfacciones porque sienten que no están trabajando en el lugar que les gusta o que no están desplegando todo su potencial. Asimismo, destacó que «para empezar el año en otro lado, hay que activar en septiembre».

Para empezar en otro lado, hay que activar en septiembre» Beatriz Arias, directora de CoEducation

¿Qué se puede hacer cuando aprietan los zapatos en la carrera profesional? El primer paso para poder cambiar es que las personas puedan conocerse a sí mismas y conectarse con su personalidad. Guiar a la curiosidad en los momentos de cambio es posible a través del autoconocimiento, indagar en qué es lo que los apasiona y avanzar hacia un futuro distinto a nivel laboral.

La insatisfacción en el trabajo puede estar dada por no estar en el lugar o en el puesto indicado / Foto gentileza

“Para que las cosas cambien las personas tienen que conocerse de verdad y así descubrir sus talentos porque la mayoría de las veces, la insatisfacción en el trabajo puede estar dada por no estar en el lugar o en el puesto indicado», manifestó Arias.

Para descubrir el ideal, las personas tienen que trabajar en un profundo conocimiento sobre sí mismos y entonces surgen las preguntas: ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? ¿Qué hago bien? ¿Qué me hace diferente a los demás? ¿Por dónde empiezo nuevamente? ¿Cambio mi perfil o mi trabajo? ¿Cuál es mi mayor pasión? Tal vez aquello que se considera una desventaja puede ser una oportunidad nueva”, indicaron desde CoEducation

En un mundo extraordinariamente ocupado, las cabezas están en constante trabajo. Cuidar el cuerpo, la mente y las emociones se convierte en una tarea vital. Cuando no se atienden estos aspectos, aparece el agobio producto de la carga de no estar alineados con el propósito personal. Hacer una pausa regenerativa genera alivio y permite construir escenarios futuros más claros.

Adherido a los criterios de

Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales