La universidad te da un lugar de dónde partir: pasantías en Invap contadas por sus protagonistas

La Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) promueve la integración de sus estudiantes con el entorno laboral para enriquecer su formación académica y profesional. En este contexto, actualmente 31 estudiantes de diversas carreras están realizando pasantías en diferentes empresas públicas y privadas de la ciudad de Bariloche.

Dana Álvarez es estudiante de Ingeniería Electrónica, está en el segundo año de la carrera y hace un mes empezó su pasantía en INVAP. Con sus 20 años y mucha predisposición a aprender, se incorporó a esta experiencia. “Es una empresa muy linda y se tomaron el tiempo para incorporarnos. Tuvimos inducción, visitas guiadas. Te sentís bastante incluída”, cuenta Dana.

“La universidad te da un lugar de dónde partir”, dice Dana y agrega: “Sin los conocimientos de la universidad probablemente no podría entender lo que leo para después poder escribir lo que escribo”.

Dana Álvarez, estudiante de ingeniería electrónica.



Como tarea de la pasantía se dedica a la documentación de módulos. Así lo explica: “Tomo un módulo, me fijo las especificaciones y escribo un manual de instrucciones o una data shift”. “Es la primera vez que hago algo relacionado a la universidad fuera de ella, y es la primera vez que debo utilizar equipamiento de laboratorio que tengo que emplearlo realmente”, cuenta entusiasmada.

Haciendo la misma tarea pero hace casi un año en el Área de Instrumentación Nuclear de INVAP, Leonardo Brucellaria, estudiante de las ingenierías en Electrónica y Telecomunicaciones, cuenta orgulloso que le ofrecieron quedarse en la empresa. Ingresó primero a través de un Proyecto de Trabajo Social de Extensión y luego una pasantía educativa.

Leonardo Brucellaria, estudiante de las ingenierías en Electrónica y Telecomunicaciones.



“Cuando entré estaba muy nervioso porque no sabía qué me iba a encontrar. La universidad y la carrera me dieron muchas herramientas para comprender las cosas de las que se me estaba hablando y tener un nivel básico para incorporarme a las tareas que se me designaron”, relata Leonardo.

Rocío Villalba tiene 24 años, cursa la licenciatura en Turismo y es su segundo año de la carrera. Comenzó hace un mes la pasantía en el Área de Vinculación Tecnológica de INVAP, donde se enmarcan las relaciones entre INVAP y otras instituciones, entre otras las académicas. “Me gustó que la universidad nos ofrezca la posibilidad de tener pasantías en nuestra carrera. Yo vengo de otra universidad donde no estaba esa opción y es una gran oportunidad”, dice Rocío.

Rocío Villalba cursa la licenciatura en Turismo.



Como necesita familiarizarse con las tareas del área, por ahora revisa los convenios existentes. Luego podrá incorporarse a tareas de diseño de convenios y articulación. “En la carrera nos preparan para el contacto con la gente. Obviamente que realizar convenios y acuerdos está dentro de esto,” explica.

Cuenta que la pasantía le permite «tener otros puntos de vista y experiencias diferentes a lo que estaba acostumbrada”.

Actualmente participan de este tipo de pasantías estudiantes de las carreras de Ingeniería (Ambiental, Electrónica, en Computación, en Telecomunicaciones), así como de las Licenciaturas en Administración, Turismo, Economía y Hotelería; algunos en la CEB (Cooperativa de Electricidad Bariloche), en INVAP, en el Municipio, y otros/as en empresas privadas.

Estas experiencias permiten a quienes estudian en la UNRN aplicar sus conocimientos en entornos reales, adquirir nuevas habilidades y contribuir al desarrollo de proyectos significativos en la comunidad.