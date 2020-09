En Bariloche se organizan para reclamar la apertura del turismo

Bajo el lema “todos somos turismo” empresarios, emprendedores, autónomos y trabajadores vinculados a la industria del turismo volverán a manifestarse este jueves en Bariloche para reclamar la apertura de las rutas terrestres y aéreas que permitan la reactivación de la ciudad.

El sector turístico quiere visibilizar su reclamo y busca transmitir una imagen de fuerza más grande que la lograda a mediados de julio cuando reclamó la ley de emergencia para el turismo. Esta vez se proponen realizar una caravana vehicular desde la terminal de ómnibus hasta el Centro Cívico y una expresión lacustre con embarcaciones náuticas ubicadas en el lago Nahuel Huapi, a la altura del Puerto San Carlos.

“No hay más margen de espera, los auxilios son insuficientes, no llegan a todos, y entendemos que no hay posibilidad de incrementarlos. No facturamos nada desde el 19 de marzo pero seguimos pagando salarios, impuestos, servicios y nos generamos deuda”, graficó Silvia Luzzardi una de las empresarias de Bariloche que se sumará a la manifestación autoconvocada.

El planteo en el que coinciden todos es la necesidad de abrir cuanto antes las rutas terrestres y los vuelos de cabotaje. Incluso la semana pasada la Cámara de Turismo había fijado el 1 de octubre como la fecha deseable para que esta apertura se genere, tras el frustrado retorno de los vuelos en septiembre.

Mañana empresarios, autónomos y trabajadores del turismo se concentrarán a las 11 en el Centro Cívico. Media hora antes parte una caravana de vehículos desde la terminal.

“Todos los aportes que pudiera realizar el Estado son bienvenidos y agradecidos, pero son finitos y es necesario poder volver a trabajar”, esgrimió la entidad. La decisión de habilitar la circulación interjurisdiccional está en manos del Gobierno nacional y provincial.

El intendente Gustavo Gennuso la semana pasada habló de un plan de reactivación del turismo de manera gradual y dijo que se habían presentado propuestas al Comité de Emergencia local para luego elevarlas a la provincia.

Esa propuesta incluye acuerdos con otras provincias o municipios para que a sus residentes no les exijan los 14 días de aislamiento al retornar a sus ciudades en caso de visitar Bariloche y también se gestionan convenios para realizar “corredores seguros”. Uno de ellos sería trabajado con San Antonio Oeste y las localidades de la región Sur para que transiten turistas por la ruta 23.

Si las empresas no siguen en pie también se va a ver afectado el empleo”. Silvia Luzzardi

Luzzardi -quien además preside la Asociación de Ejecutivas de Empresas del Turismo de la Patagonia- dijo que hay expectativas con la temporada de verano pero “queremos llegar con vida al momento de la apertura de la actividad”. Recordó que toda la ciudad perdió “la temporada fuerte que es el invierno”.

Crece la preocupación en Bariloche por el cierre de emprendimientos ante el ahogo financiero. En estos seis meses de inactividad bajaron la persiana decenas de restaurantes y cafeterías, al menos 5 hostels y comercios de diversos rubros.

Ayer había expectativas también por la sanción de la ley de auxilio al turismo que traerá un alivio con la extensión de los ATP para pagar salarios y otros beneficios impositivos, aunque hay resignación respecto de la demora de esta medida que llega seis meses después del inicio de la cuarentena y del cierre del turismo en todo el país.