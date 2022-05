Llega la cuarta temporada de Stranger Things: un resumen de todo lo que pasó antes del estreno

Johnathan Byers, Will Byers y Mike Wheeler; algunos de los que volverán a aparecer. (Foto: Netflix)

Este viernes, después de una larga espera, llega la primera parte de la temporada final de Stranger Things, una de las primeras series de Netflix que se volvió una sensación y que despertó múltiples elogios a nivel mundial. Desde el 27 de mayo, la plataforma de streaming tendrá disponibles los primeros episodios de esta cuarta temporada, mientras que los restantes se estrenarán el 1° de julio.





«Han pasado seis meses desde la batalla de Starcourt que dejó al pueblo de Hawkins sumido en el terror y la destrucción. Mientras siguen lidiando con las consecuencias, los amigos están separados por primera vez, y sortear las complejidades de la escuela no facilita para nada las cosas. En este momento tan vulnerable, surge una nueva y horripilante amenaza sobrenatural que presenta un misterio truculento: si logran resolverlo, podrían poner fin a los horrores del Otro Lado», reza la sinopsis de esta nueva aventura.

Pero si no te acordás de todo lo que ocurrió en las temporadas anteriores, no viene para nada mal un repaso. Por eso, te dejamos los resúmenes para que no te pierdas ningún detalle y este viernes comiences con todos los recuerdos frescos…



Temporada 1



Stranger Things está ambientada en la Indiana de 1983, donde un niño se desvanece como si nada… Mientras los amigos, la familia y la policía local buscan respuestas, se ven envueltos en un extraordinario misterio que involucra experimentos secretos del gobierno, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña.



Temporada 2



Estamos en 1984 y los ciudadanos de Hawkins, Indiana, todavía se están recuperando de los horrores del Demogorgon y de los secretos del Laboratorio Hawkins. Will Byers ha sido rescatado del Otro Lado, pero una entidad mayor y más siniestra sigue amenazando a los que han sobrevivido.



Temporada 3



Es 1985 en Hawkins, Indiana, y el verano se está acercando. La escuela ha terminado, hay un nuevo centro comercial en la ciudad, y el romance está floreciendo. Pero se avecinan nuevos peligros. El mal no termina, evoluciona, y en un verano puede cambiar todo.



