Invisibilizar el maltrato

No dejar paso a un peatón, esperar una hora en cualquier sala de espera. Recibir una mala mirada de un profesor, obligarme a comer algo que no me gusta. Decir que sí solo por ser adulto o mayor. No contestar. Poner la obligación por encima de mi emoción. No poner un límite en lo que doy ¿No son todas formas de mal trato o destrato?