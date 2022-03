La historia de Rodrigo: de un curso en Neuquén a un empleo en Estados Unidos, sin escala

Rodrigo vive en Plaza Huincul, y pudo participar de los cursos online del programa de formación en oficios que brinda el gobierno provincial de Neuquén. Hace menos de un mes ingresó a trabajar para una empresa extranjera dedicada a la organización de eventos deportivos.





Para entender el caso de Rodrigo Lizama (32) hay que remontarse años atrás, pero el hilo conductor es uno solo: su pasión por correr en la montaña y su inquietud por difundir este deporte. En el ambiente, el “trail running” es la práctica de la carrera a pie en plena naturaleza.

En 2021, Rodrigo realizó el curso de Programación Web Full Stack, de manera gratuita, a través del “Plan 10 Mil”. Este programa de formación en oficios es organizado por el gobierno provincial de Neuquén a través del Centro PyME-ADENEU, dependiente del Ministerio de Producción e Industria, con el apoyo del Programa Pymes de Pan American Energy.

Tras haberse registrado en el sitio web www.10mil.org.ar, Rodrigo comenzó a recibir los correos electrónicos con las nuevas convocatorias. Un día tuvo suerte: “llegó el mail y me inscribí al curso de Programación, que era lo que yo quería, para entender un poco más y aprender. Fue como un objetivo laboral y de estudiar, hacer tareas y rendir exámenes. Fue un objetivo que me lo planteé, y le di de lleno. Además, el trabajo en el que estaba me lo permitía. Mi objetivo era terminarlo sí o sí”, relató Lizama.

La propuesta de formación se desarrolla a través de 4 meses y es dictado a través de Fundación Pescar, una de las unidades capacitadoras asociadas al “Plan 10 Mil”. “Es intensivo, pero valió la pena el sacrificio”, admitió Rodrigo.



Rodrigo consiguió un empleo en Spartan Trail, la empresa que organiza carreras de obstáculos a pie en Estados Unidos.



Por otro lado, rescató que “el grupo de compañeros es muy copado, mantenemos una relación más allá de lo que fue el curso, y me gustó la modalidad (a distancia). Me parece bien que se les dé la oportunidad a los chicos del interior”.

En febrero, Rodrigo comenzó a trabajar para una empresa de Estados Unidos dedicada a organizar eventos deportivos relacionados al running. Para él, la propuesta cerró de forma perfecta, por todas las cuestiones positivas que concentra: “el trabajo remoto, combinado con cosas que me gustan (programación y deporte)”.

Respecto de la firma, explicó que “la empresa se llama Spartan Trail y deviene de ‘Spartan’, que es la empresa estadounidense que se dedica a los campeonatos mundiales de carreras de obstáculos. Hace dos años decidieron expandirse a otros deportes y allí crearon la división Trail que se dedica a lo que son las competencias de carreras de montaña”.

Rodrigo comentó sobre su puesto, y aseguró que “me encargo de todo el contenido dentro de la web, de la coordinación con los distintos directores de carrera en distintas partes del mundo, para obtener la información de cada carrera hasta su publicación en la web para que esa información sea accesible al público en general y puedan inscribirse al evento”.



El programador logró combinar sus dos pasiones y ahora está ilusionado con su futuro.



“La página está íntegramente publicada inglés y se está finalizando con la traducción al español. También estamos proyectando las traducciones al francés y catalán, para cubrir también las demandas del mercado europeo. Tiene proyecciones de crecer, así que estoy contento con eso”, cuenta con entusiasmo este joven neuquino, que ve allí un futuro que le sonríe.

De manera complementaria a la formación técnica, desde Fundación Pescar le brindaron acompañamiento en el desarrollo de sus habilidades blandas a través del “Programa Crece”. “Nos enseñan a cómo dar a conocer nuestras habilidades y a cómo desenvolvernos en las entrevistas de trabajo. Incluso teníamos simulaciones de entrevistas, y nos marcaban los puntos a favor y en contra. Hasta simulábamos entrevistas en inglés ya que el curso me daba posibilidades de trabajar con empresas extranjeras”.

En definitiva, para Rodrigo todo este acompañamiento “sirve para que los estudiantes se valoren un poco más y confíen en sus habilidades”.

Sobre el “Plan 10 Mil”, Lizama opinó que “los cursos los súper recomiendo. Creo que brindarles a las personas la posibilidad de formarse o ampliar conocimientos, es bueno, porque significa darle la chance de perfeccionarse y de tener una salida laboral”.



Cerrar el círculo



Su situación laboral actual se explica un poco en todas las búsquedas y las inquietudes de Rodrigo. “Me gusta correr en montaña. Ahí me hice un amigo y nos dimos cuenta que no había un medio de comunicación que cubra nuestro deporte. Él creó una página web y yo le ayudé. Eso fue creciendo y ahí me interesó la programación para escribir artículos, viajábamos. Lo dejamos por otros laburos y retomé con el Plan 10 Mil”.

Y lo que podría haber sido una aventura pasajera en la cobertura de eventos deportivos y el diseño de un sitio online, resultó ser un antecedente muy valioso porque le abrió las puertas a su nuevo empleo.

Para Rodrigo toda esta experiencia previa, junto a la formación del “Plan 10 Mil” le permitieron dar un sentido a todas sus “inquietudes” profesionales y relacionarlas a su pasión por el deporte.

“Siempre me gustó la computación, además soy fotógrafo y sabía escribir, y quería cerrar el círculo de poder hacer todo, desde crear la página hasta el contenido”, cerró.