La serie que hizo famoso a Zelenski y que ahora todos quieren ver

Vodolomir Zelenski protagonizó en el año 2015 una serie de Netflix en la que interpretaba a un profesor de historia de escuela secundaria que, de la noche a la mañana, se convertía en presidente de Ucrania. En la sátira política, titulada ‘El servidor del pueblo’, los alumnos lo convierten en un personaje viral difundiendo un vídeo de sus clases en el que hacía severas críticas a la corrupción en el gobierno ucraniano.

La serie le dio el nombre a su actual partido político, con el que logró ganar con el 73% de los votos en las elecciones presidenciales del 2019. Pero además, tiene escenas que ni el propio Zelenski imaginó que podrían convertirse en realidad.

Ahora, en plena guerra tras la invasión rusa, muchas de las escenas que Zelenski grabó como actor vuelven a la memoria de los espectadores. En uno de sus capítulos, Vasyl Petrovych Holoborodko, que así se llama el profesor, recibe una llamada de Angela Merkel en la que le informa que Ucrania ha entrado en la Unión Europea.

I can’t wrap my mind around the existence of this clip. pic.twitter.com/1XvBYWlMxg

El diálogo que se escucha dice: “Muchas gracias, todos los ucranianos estábamos esperando esto desde hace muchísimo tiempo”, responde Vasyl cuando Merkel le interrumpe: “¿Ucranianos? Perdón, estaba llamando a Montenegro”.

En otro momento de la serie, el personaje de Zelenski es testigo de una gran pelea entre algunos miembros del parlamento ucraniano cuando decide acallarlos al grito de: “¡Putin ha sido derribado!”.

Another surreal clip from «Servant of the People»: in this one, Zelensky yells «Putin has been toppled!» (via @andrejfnovak) pic.twitter.com/qmaolIe45O