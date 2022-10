La última función del cine Rex: Roca se queda otra vez sin sala

El jueves 29 de septiembre, cuando se estrenó “Argentina 1985”, la película de Santiago Mitre sobre el juicio a las juntas militares, con Ricardo Darín en el papel del fiscal Julio Strassera, el cine Rex, de Roca, estaba lleno. Había cola para comprar entradas y cola para entrar. Los tickets se agotaron ese día, y los días siguientes también. La proyección cerró cada noche con un aplauso fuerte.

En cuatro días más, no habrá colas, ni entradas, ni aplausos, ni gente en Avenida Roca casi Mitre, donde está ubicado. Tampoco habrá cine.

El domingo, a las 22, será la última proyección en las pantallas del cine Rex. Otra vez, la ciudad, que tiene unos cien mil habitantes según el último censo, se quedará sin cine comercial.



Adentro, entre los carteles de películas y las golosinas que se venden en el hall, Alina Iturbe, se emociona y llora. Sabe que el lunes 17 tendrá que empezar a desmantelar este cine que ella y su hermano armaron cinco años atrás. Sacar las butacas, las pantallas, los proyectores, las luces, las cortinas, los carteles que anuncian los próximos estrenos, las heladeras con gaseosas; todo, para devolverle el espacio a los propietarios del inmueble que pusieron como fecha límite el 31 de octubre -a las 14 horas- para la entrega de las llaves del lugar.



“Es triste pensar en eso. Me pone mal. Lo vengo elaborando desde hace días, pero no puedo dar ninguna certeza de que esto va a continuar en otro lugar. Yo no puedo pagar medio millón de pesos de alquiler e impuestos para empezar de nuevo. Yo puse toda mi plata en este lugar, en el equipamiento”, dice Alina. Y llora.

En las redes sociales, desde hace algunos días el anuncio es oficial: “Chau Cine Rex”, dice fuerte y claro el posteo que se llenó de mensajes de espectadores que sí, han ido e iban al cine con frecuencia.

En las dos salas que ofrecía el cine Rex, desde que abrieron en 2017, hubo ofertas para ver los estrenos de la semana, las películas infantiles más convocantes, los filmes de los que se hablaba.



“Roca siempre respondió maravillosamente bien: lunes, martes, domingos, feriados, lluvia, granizo, siempre vino gente. Roca tiene ese público. Todo lo que es cultural, está tan potenciado… Hoy nos encuentra en esta vicisitud. Quizás hicimos algo mal al principio, elegimos mal el lugar, qué se yo… Si hubiéramos tenido un contrato, hubiéramos garantizado diez años”, dice.

-¿Ese era el acuerdo, por diez años?

-Era el acuerdo de palabra. Acuerdo de palabra que hoy los dueños no tienen. Lamentablemente tenemos un lazo sanguíneo y por eso confiamos en su palabra. Me han expuesto mucho, y y la verdad es que yo no les debo un peso. Durante la pandemia mi ganancia fue cero, pero el 50% durante ese año cerrado por la pandemia se lo pagamos igual. No le debo nada a nadie y me voy agradecida a la sociedad.



Alina Iturbe se refiere al conflicto que hubo con los dueños del local, que no están interesados en seguir alquilando el espacio. Después de varias reuniones y una medicación judicial, se acordó la entrega de las instalaciones a fines de este mes.



Parece una vieja historia de la ciudad, una historia reiterada. El cine Rex que había estrenado su primera proyección el 9 de marzo de 2017, duró poco más de cinco años. Y cuando abrió sus puertas, la ciudad llevaba ya dos años sin salas de cine. La mayoría se resignaba viajando a Neuquén o a Regina para ver los estrenos.



A esos cinco años del cine Rex hay que restarle el tiempo de las restricciones de la pandemia. “Estuvimos un año y medio cerrados. Fuimos el último sector en volver, sin ayuda del Estado durante los primeros meses. La verdad en que un país en que no contempla la cultura, esto es difícil. Durante la pandemia ¿qué nos salvó del encierro?: poder mirar películas, y series. Eso nos salvó de lo triste de la pandemia. Y ahora esto. Se pierde un cine donde convergen tantas cuestionas. Pasa a ser un simple lugar inmobiliario, nada más… Es una tristeza”, dice y vuelve a emocionarse. “El deseo de que pueda surgir algo nuevo existe. Pero de momento no tenemos nada concreto”, agrega.

Este no es el único proyecto ligado a los cines que tienen Alina y su hermano. Nacidos en Cutral Co, también manejan un cine allá, y tuvieron salas tercerizadas en Viedma, Rosario y Buenos Aires. “No venimos de una familia cinéfila ni nada parecido. Mis padres son clase obrera trabajadora, como todos, siempre comerciantes, y nosotros aprendimos. Nos fuimos preparando. Y nos encanta: este trabajo es de 24 horas por siete días, los 365 días del año. Nosotros estamos cuando todos están descansando”, se entusiasma.



Alina Iturbe, dueña del cine Rex, en medio de la sala vacía, que dará su última función este domingo, a las 22.( (Foto: Jorge Thomes)

A la hora de la entrevista, el cine está vacío. Es mediodía y las salas están prácticamente a oscuras. Alina recorre el espacio. “Yo me voy contenta por un montón de pibes que acá vieron cine por primera vez. Y también por los aplausos de la gente, la risa. Yo me voy con eso: con que tuve un lugar donde la gente fue feliz”.



-¿Qué fue lo mejor de estos cinco años?

-Lo que realmente me encanta es escuchar el aplauso de la gente. O cuando la gente sale emocionada. Sin ir más lejos, lo que viene pasando con “Argentina 1985” es espectacular. Realmente es parte de nuestra historia, y ver a generaciones distintas, padres con niños que vienen para que los chicos vean cómo fue la historia, eso no tiene precio. Estar de este lado, mientras todos están viendo la película, es fantástico: escuchar las risas, los gritos en las películas de terror, y el aplauso. El aplauso es lo mejor.



Es cierto que la pandemia nos retrajo a los hogares y a los televisores con las miles de opciones que trajo el streaming. Pero hay algo de condena al ostracismo en dejar a toda una ciudad sin la posibilidad de disfrutar en pantalla grande de las películas, de las historias que nos cuentan, de los gritos, de las risas compartidas con desconocidos, y sin ir más lejos, también de los aplausos.