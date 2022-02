Los beneficios de la castración animal

Al adoptar un perro, uno de los principales temas que debemos tener en cuenta respecto a su cuidado es la castración. Y en este contexto, hay ciertas cuestiones importantes que debemos considerar.





Según el médico veterinario roquense Jorge Vaccari, “al extirparles las gónadas -testículos u ovarios- minimizamos o descartamos los trastornos mamarios, uterinos, prostáticos y testiculares como tumores, quistes, colectas, y demás. Es decir que, aumentamos las expectativas y la calidad de vida”. Por eso mismo es tan recomendado realizar esta intervención apenas se pueda, de forma que el animal en cuestión tenga el menor riesgo posible.

Si mencionábamos el tema de la seguridad, es porque efectivamente la esterilización implica un paso adelante en este aspecto. “Los animales se vuelven más ‘caseros’, sin tanto instinto de circular al aire libre. Así se logra evitar accidentes, traumas automovilísticos o peleas con otros perros, por ejemplo”, explicó Vaccari a RÍO NEGRO.

Para el profesional, al no gestar, se descartan los riesgos de un parto con dificultad que ponga en riesgo la vida de la madre, o la posibilidad de hacer una cesárea con el riesgo quirúrgico que eso puede llegar a implicar. Además se disminuye la posibilidad de enfermedades de transmisión sexual, que en muchos casos se complican con bicheras; o infecciones bacterianas secundarias, que provocan lesiones irreversibles. Por otro lado, Vaccari asegura que ante la castración se disminuye la población que puede terminar en la calle, haciendo con esto también una colaboración a la salud pública.

Hay una pregunta que asoma clave en este contexto: ¿cuándo debemos esterilizar a nuestros gatos o perros? “Antes se decía que las hembras debían tener una cría por el tema de ser madres, luego se dijo que debía tener un celo para que sea el organismo el que indique su momento de madurez sexual”, comenta Vaccari. Sin embargo, el tiempo fue modificando estas creencias, y la tendencia actual -y desde hace varios años- es operar en una etapa previa a ese despertar sexual. “Considero que una vez que nuestros amigos completaron su esquema sanitario están en condiciones de operarse, aunque no sea inmediatamente; pero sobre los 6 meses es prudente”, afirmó, al tiempo que agregó que “una sola salvedad hago con mis pacientes: los gatos machos prefiero no operarlos prematuramente, porque ya vienen con cierto condicionamiento anatómico a los problemas de obstrucción uretral, el conducto por donde orinan, y si la castración es muy temprana, esa uretra no alcanza a desarrollar completamente”.



El quirófano móvil municipal de Roca.



En la región, la situación con la castración sigue moviéndose, aunque todavía hace falta más infraestructura y sobre todo colaboración de la gente. En la localidad de Cipolletti, a lo largo del año 2021 y según el Área de Zoonosis, se concretaron 4.692 castraciones: fueron 1525 en caninos hembras, 1057 en caninos machos, 1215 en en felinos hembras y 895 en felinos machos. En dicha ciudad, se realizan en dos puntos fijos (Club San Martín y Balsa las Perlas), pero también se cuenta con dos quirófanos móviles que recorren los barrios. Marina Marini, Directora de Zoonosis y Vectores -y médica veterinaria-, aseguró que “se trabajó en conjunto con proteccionistas voluntarias a través de un registro por barrio”. A esto se sumaron más de 1500 vacunas antirrábicas y más de 1600 desparasitaciones.

En Roca, desde la Dirección de Ambiente informaron que durante el año 2021 aumentaron las castraciones caninas y felinas en un 58% respecto al año 2020, alcanzando un total de 5.048 castraciones: 2.761 caninos (930 machos y 1.831 hembras) y 2.287 felinos (886 machos y 1.401 hembras). La ciudad cuenta con dos quirófanos municipales, uno fijo y uno móvil. El primero abarca las demandas de asociaciones y proteccionistas particulares, y en el segundo se hace foco en las necesidades de los barrios. Entre ambos quirófanos se realizó la aplicación de 3.162 vacunas antirrábicas, correspondientes 1.848 a caninos y 1.314 felinos. Para este año, se prevén reformas en el quirófano fijo, y se proyecta implementar un quirófano móvil más para continuar aumentando el número de castraciones y el alcance territorial.

Desde el municipio de Neuquén, según información suministrada por Andrea Ferraciolli -de la Subsecretaría Saludable-, durante 2020 y 2021 se realizaron un total de 26.000 castraciones, correspondientes el 54% a caninos y el 46% a felinos. En Viedma y Regina se realizaron más de 2.100 en cada ciudad.