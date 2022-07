Memes: En estos tiempos, es mejor reír que llorar

Abrimos Facebook, Instagram, o Twitter. Basta con apenas un scroll para encontrarnos con una imagen. Allí podemos observar a Julio Iglesias en un auto, acompañado por el ex Ministro de Economía, Martín Guzmán. La composición, obviamente photoshopeada, se completa con la frase al pie “Julio se llevó a Guzmán”. Esta figura, que reconocemos como un meme, junta varios temas de actualidad: la llegada de un nuevo mes (que desde hace años trae varios chistes con Julio Iglesias), la renuncia de Guzmán y, por supuesto, la pasión argentina por estallar las redes de memes ante cualquier situación que pueda generar algún tipo de tensión para la sociedad.





Que el humor es una herramienta para tolerar la realidad es algo que ya sabemos. Es frecuente la anécdota de quienes, en algún velorio familiar, no pudieron contener la risa ante un chiste. No significa una falta de respeto, sino más bien una reacción natural ante un escenario adverso. Y con esta radiografía, las redes sociales son quizás el campo más prolífico de respuesta a las dificultades con el humor como escudo.

¿Por qué, mientras más difícil viene la situación, circulan más memes? ¿Qué nos lleva a crear una imagen humorística en un escenario adverso? Consultamos a tres especialistas de ámbitos diversos, para tratar de comprender a qué se debe esta costumbre cada vez más arraigada en nuestras redes.

“Siempre hay que mirar a las personas en sus contextos, no las podemos ver aisladas de esto porque la subjetividad depende en gran parte de la situación en la cuál se desempeña y se construye. En este momento estamos atravesando una crisis, un momento en donde todo se pone en duda. Hay mucha incertidumbre en muchos aspectos, y esto repercute en la vida cotidiana de las personas. ¿Cómo? Puede aumentar mucho el estrés, cuando sentimos que la demanda del entorno es mucho mayor a los recursos que tengo. Es un estrés real, no es solamente una interpretación, se vuelve algo concreto porque hay mucha demanda en lo económico y no hay recursos, porque los sueldos no aumentan. Entonces una forma saludable de enfrentar esto es el humor”, explica Julieta Vicens, Licenciada en Psicología (MP 2190).

En este sentido, profundiza al afirmar que “hay distintos tipos de humor. El humor desencadena la risa, que es un paliativo, ayuda a disminuir los síntomas de estrés y ansiedad. En eso van los chistes graciosos, la risa, la amistad. Eso está comprobado científicamente que ayuda a disminuir los síntomas. Partiendo de esta base, el humor puede ser un mecanismo de afrontamiento frente al contexto en el que nos encontramos. Ahora, otro tipo de humor que aparece es la ironía o el sarcasmo, que se ve reflejado en los memes. Este tipo de humor encubre una especie de agresión o impulsos hostiles, que se manifiestan de una manera más bien saludable a partir de los memes. O sea, en vez de acudir al insulto o la agresión, se acude a los memes para simbolizar este malestar frente a la situación que se desencadena a nivel social”.



El meme de Alberto, un ejemplo común de este tipo de reacciones en redes sociales.



El Licenciado en Comunicación Social, Manuel Casella, es referencia casi obligada en este tema: escribió su tesis (“Sátira y comunicación política en Facebook: El caso de la política en memes”, 2021) con el foco puesto en este tipo de comunicación. “El meme funciona muchas veces como un ‘tubo de escape’ para la sociedad. Es decir, desde la psicología, el humor es un desestresante natural y sirve para reducir las tensiones. Y teniendo en cuenta que los memes son esto, una forma de humor con la que las personas buscan quitar tensión en momentos socialmente complicados, es que se viralizan”, comenta.

Además, asegura que “los memes son también una herramienta que las y los usuarios utilizan para atacar y ridiculizar lo que consideran moralmente condenable, es decir, son una forma de satirización perfectamente aplicables al campo de la política”. Y esto nos remite nuevamente al ejemplo del principio: el caso Guzmán, por ejemplo. O lo que fueron las últimas elecciones.

Nicolás Piccoli, consultor en comunicación y medios digitales, asegura que “el meme en situaciones de crisis se usa y replica porque, al tener altas dosis de humor, descomprime y desdramatiza. Cumple la misma función que un chiste, una broma o quizás hasta una burla para tratar de soportar algo crítico o de sufrimiento. Se hace una interpretación de lo que sucede en clave de comedia, y el primer reflejo es desdramatizar y compartirlo con otros. Es una especie de autorreflejo cuando algo nos interpela”. Respecto a sus usos políticos, señala que “se usa como una herramienta política en cuanto al uso partidario hacia cualquiera de los dos lados. En estas situaciones hay gente que crea memes para afectar al otro, como una especie de militancia digital. Como el humor, el meme tiene gustos distintos, desde algo más negro a algo más naif. Ahí también hay un público para compartir, crear y consumir variedad de memes; por eso también es tan masivo”.

Para Vicens, “los recursos con los que contamos se van construyendo a lo largo de la vida. Hay personas que tienen estos mecanismos de afrontamiento, más saludables, como el chiste. No es algo innato, sino que se construye. Es un mecanismo que se pone en marcha frente a una situación que resulta angustiosa, para poder reparar algo de lo que se padece”. Pero así como hay gente que usa el meme como un escudo, existen aquellos que quizás no toleran esta satirización: “Es verdad que tienen un tinte agresivo que puede no agradar a todo el mundo, pero esto tiene que ver con cómo la persona tiene resuelta su propia agresividad. Todo lo que vemos en lo externo pero no aceptamos en lo propio. Todos tenemos una tendencia agresiva y otra hacia la salud, el tema es cómo la exteriorizamos, o cuánto de esto aceptamos en nosotros mismos. Es una parte de la condición humana, el tema es cuánto tengo asumido y qué hacemos con esto. Hay gente que lo utiliza saludablemente al ponerlo en algo creativo como un meme, porque lleva tiempo, imaginación y trabajo. Pero hay otras personas, a quienes les sensibilizan, que quizás registran más el tinte agresivo”.



El FMI y el dólar, otro tema recurrente para los memes en redes sociales.



¿Y la proliferación constante de este tipo de mensajes? Porque en las últimas décadas se han transformado, sino en el lenguaje digital por excelencia, al menos en uno de los más utilizados. “Creo que las redes sociales, de cierta manera, vienen a suplir a los medios masivos tradicionales que antaño no daban lugar a la participación de las y los individuos. Y la proliferación de los memes es un claro ejemplo de ello, ya que hoy en día cualquiera que cuente con un computadora y conocimientos básicos de informáticas, pueden realizar un meme y transmitir un mensaje con la comunidad internauta a través de los memes”, explica Casella.

“El meme tiene características claves para entenderlo. Una de ellas es la facilidad que tenemos hoy de poder distribuirlo a muchas personas en poco tiempo. Eso lo hace convertirse en un viral, y es una de las claves: que su construcción sea simple, básica, para que cualquiera pueda generar un meme y distribuirlo. Después tiene algunas capas de información a partir de las que quizás necesites entender el contexto en el que está siendo distribuido, y también varias capas de información metidas en la misma pieza”, indica Piccoli. Y en este sentido, también debemos entender que “no todos los memes perduran en el tiempo, porque muchas veces son creados para ser interpretados en ese momento”.

Por último, el consultor señala que “en la comunicación digital de hoy, el humor está volcado en piezas gráficas simples, con poco texto y predominio de la imagen. Pueden ser entendidas en segundos, e incluso no siempre tenemos por qué entenderlo. Para entender la cultura digital de hoy, tenemos que saber que es una pieza fundamental”.





Claramente, reímos para sobrevivir. Suena exagerado, pero no lo es. Y aunque como bien explica Vicens, “los chistes siempre encubren una verdad de alguna manera, hay un mensaje encubierto”, son quizás la mayor herramienta que tenemos para superar estos momentos.

Lo dijo Marge Simpson en un capítulo de la tira cómica de la familia amarilla: en momentos así, solo queda reír. Restará esperar al próximo acontecimiento masivo que nos genere tensión, pero que al mismo tiempo, despierte nuestra creatividad y nos regale grandes memes.