Halloween: qué suerte corren los gatos negros por estos días

Por Glasiel Leal

Qué suerte corren los gatos negros estos días previos a Halloween.

Así como está el dicho de que si se te cruza un gato negro por el frente de tu camino es mala suerte, también está su cercanía con relación a la brujería. La creencia de que el sacrifico de estos previenen fuerzas oscuras y contagian energías misteriosas. Se dice que los gatos negros son representantes de la mala suerte y guían a las brujas, que son “contenedores de energías”. También se dice que su sangre puede abrir portales en estos rituales.

Desde hace años los gatos negros son perseguidos por el estigma de la mala suerte, utilizados es distintos dichos y representando una mala imagen o negatividad del ambiente en el que se encuentran. En las fechas de septiembre, cctubre y noviembre, la mayoría de refugios y veterinarios recomiendan no dar en adopción a gatos de color oscuro por los distintos riesgos que pueden llegar a correr.

Recomiendan cuidar, más que nunca, a las mascotas cuando están fuera de la casa.

“En los grupos de redes sociales hay rescatistas y llamados de atención sobre estos comportamientos”, comentaba la integrarnte de un refugio, acá en el Alto Valle. “Es mucho el nivel de responsabilidad que tenemos con estos gatitos en esta época”, agrega. “Si se hacen entrevistas previas a la adopción de los gatitos independientemente cual sea su color, uno se da cuenta a qué clase de persona se lo entrega”, asegura.

Aunque estas historias parezcan sacadas de una película de terror muchas personas son conscientes de estos peligrosos rituales. Están atentos a los cuidados y precauciones que deben de tomar con sus mascotas resguardándolos en sus hogares sin dejarlos salir. Gracias a redes sociales este saber se está reproduciendo constantemente para que no se olvide. “Por suerte mis gatos no han sido maltratados, pero si han intentado robarlo”, me comentaba un estudiante universitario de la UNCo, donde estudio. Él es dueño de un gato negro.

El miedo que sienten por sus mascotas es más potenciado en esta época: “no creo que tengan ningún poder especial, siento que lo hacen por mera crueldad, por más que su excusa sea la magia negra o el algo exótico”, piensa el entrevistado, en Roca.

«La crueldad humana no tiene límites. En los cuerpos de los animales también quedan registrada esta violencia que se ejerce», admitía un veterinario del centro de esta ciudad, quien sigue abatido por estos comportamientos de las gente sobre los animales pese a tantísimos años de profesión. «Ojalá no me acostumbre nunca a ver un animal maltratado», acotaba.

¿Leyenda urbano? Lo cierto es que son muchos los rescatistas que en la previa a Halloween advierten que algunos recurren al sacrificio de estos animales el 31 de octubre con la idea de que la magia se potencia en los brujos y los muertos caminan entre los vivos. Se vuelve un ritual sagrado en el cual recitan versos, utilizan distintos tipos de velas en cada ventana de las casas, con la idea que los del más allá encuentren el camino para llegar. De nuevo, ¿leyende urbana?

Miembros de refugios para animales entrevistados comentaban que veían dificultades en general a la hora de adoptar mascotas de manera correcta, consciente y responsable, no creen que vivimos en una sociedad o contexto en el cual los animales puedan vivir en completa libertad fuera de las casas. “Los gatos deberían vivir dentro de sus hogares y con salidas controladas, con patios cerrados, balcones con protección”, recomiendan. “Lamentablemente no vivimos en un momento en el cual el gato pueda salir con libertad y vivir como si nada”, menos en estos días.

Las redes sociales han sido de buena ayuda para las campañas de cuidado de estos animalitos en esta época especialmente, pero es necesario también ser consciente de los demás riesgos que pueden tener. «En redes sociales se ven muchos posteos sobre eso», apuntaba una veterinaria conocida de Roca. “Estos posteos ayudan a la toma de consciencia de su cuidado y la atención que merecen todo el año. Se hace todo el movimiento publicitario en esta época pero animales desaparecen siempre, la conscientización es fuerte este mes, la propaganda sí es más fuerte por Halloween, de hecho aumenta el cuidado de los rescatistas”.

“Me parece necesario generar toma de consciencia todo el año sobre los riesgos que corren los animales en la calle”, concluía un rescatista entrevistado. Los amantes de las mascotas somos conscientes de que en la calle hay muchísimos más riesgos independientemente del color de su pelaje.

