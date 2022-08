«Mundialito», una propuesta para disfrutar el fútbol en familia y lejos de las pantallas

Los Mundiales suelen ser una época de celebración general. Los futboleros están de festejo porque es la cita máxima del deporte, las familias suelen disfrutar los partidos juntas, es una excusa para reencontrarse con amigos y hasta los más pequeños disfrutan con los partidos en las escuelas y con actividades relacionadas a lo que ocurre alrededor del campo de juego. Y este año, por suerte, nos toca volver a disfrutar de un Mundial.





Con todo este contexto en mente, la autora Carolina Salvini publicó el libro “Mundialito: Juegos, actividades y desafíos para salir a la cancha”, en conjunto con Editorial Planeta. Y las premisas principales del libro son más que oportunas: disfrutarlo en familia, promover la diversión infantil por fuera de las pantallas, y sobre todo darle el lugar que las niñas tanto merecen en el mundo del fútbol.

“Fue una idea de la Editorial Planeta, que me contactó el año pasado, y dije ‘qué bueno esto’. Ahí nos pusimos a pensar el armado del libro, y empecé a pensar ideas, juegos, actividades y cosas que hago con mis hijos”, explicó en diálogo con En Eso Estamos, por RN RADIO (FM 105.7 en Roca y 90.9 en Neuquén). En este sentido, Carolina agregó que “estos eventos deportivos nos dan la posibilidad de conocer otras culturas, otros países, saber de qué estamos hablando, relacionar banderas… Y esas son algunas de las actividades que intenté sumar”.

El fútbol femenino ocupa una gran parte de este proyecto. “La premisa fundamental fue sumar a las niñas a este deporte. Yo juego de manera amateur al fútbol hace más de 20 años, cuando no era algo muy ‘normal’ en las mujeres. Tenía hermanos varones y me ponía los pantalones cortos, medias y botines para ir a jugar con ellos. Y cuando contaba en algún lugar que jugaba al fútbol me miraban raro, era una situación muy fea. Hoy por suerte es algo mucho más común, la televisación del fútbol femenino también ha logrado que las mujeres no se sientan excluidas. Incluso los clubes barriales y demás instituciones lo han incorporado”, relató Salvini.

Además, indicó que “este deporte lo podemos hacer todos y todas, hace años que se viene jugando al fútbol femenino. Y con todo esto, me pareció una buena oportunidad para incluir a las pibas con este libro”. Su historia, como la de tantas otras referentes que se bancaron los años invisibilizadas, sirvió para generar un cambio.





¿Cómo se planeó este libro? Según explicó Salvini, fue un proceso que llevó un tiempo. Comenzó en mayo pasado, cuando la contactaron desde Planeta, y lo fue trabajando en sus ratos libres o mientras sus hijos (tiene dos niños pequeños) dormían. Y esos hijos también fueron de ayuda, claro. “En el armado de las actividades me ayudó mucho charlar con mis hijos y sus amigos y amigas. Por ejemplo, plasmar lo que ellos piensan durante el Mundial. Y fue algo divertido también, pensar en actividades distintas para hacer”, comentó.

Respecto a lo que pueden encontrar quienes adquieran el libro, Carolina indicó que “hay actividades varias. Uno en casa acostumbra a mirar un partido y decir ‘cómo no vas a poner a este’, o ‘cómo no sacás al otro’. Son comentarios que hacemos, todos y todas nos sentimos un poco DT. Y en este sentido, propuse por ejemplo una actividad para que los niños armen su propio equipo de la Selección. O cómo armarían por ejemplo un equipo con sus amigos y familiares. La idea es que agarren el libro, lo ensucien, lo rompan… y salirse de las pantallas, que es mucho más difícil”.

“Mundialito” también propone “profundizar por ejemplo respecto a qué sabemos de Qatar. Yo me tuve que poner a investigar y buscar información, porque es una cultura muy distinta a la nuestra. En el libro también hay actividades para dibujar camisetas, botines, copas; recordar las canciones de los Mundiales y pensar una propia… Es un libro para investigar y participar con ayuda de la familia”, marcó.

Para quienes quieran adquirirlo, la autora señaló que “el libro salió en agosto, y se puede encontrar en las librerías de todo el país. Si no, pueden ingresar a la web de Editorial Planeta y conseguirlo ahí”. Y así como propone su uso en familia, con actividades para compartir (por ejemplo, sopas de letras con jugadores de distintos mundiales, donde los niños pueden jugar junto a los más grandes); también recomienda su uso en un ámbito escolar, como acople de otras actividades.



Escuchá a Carolina Salvini, autora de «Mundialito», al aire de «En Eso Estamos» por RN RADIO:

Sintonizá RN RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.