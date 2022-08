«Sobrevivientes», un libro escrito por jóvenes

Una vez más la docente de Villa Manzano, Rosana Zeballos, apostó por darle un espacio a la literatura de nuestra región. Y una vez más, los y las jóvenes respondieron con creces, demostrando que el talento está presente pero sobre todo hay ganas de trascender, de dejar un legado.





“Sobrevivientes” es el segundo libro que surge de un proyecto literario de Rosana. El primero, “Mi Cuarentena”, fue un éxito que superó cualquier expectativa. Y en este, una vez más los estándares quedaron chicos para lo que fue el resultado final, que se presentará a la sociedad el próximo 10 de septiembre, en la 1° Feria del Libro de Campo Grande, a realizarse en el CEM 125.

Pero para comprender el avance, vamos a dar unos pasos hacia atrás. “Mi Cuarentena” fue presentado durante la pandemia, y fue el resultado de un proyecto que la docente Zeballos realizó en el Centro de Educación Técnica Nº 31 de Villa Manzano (Campo Grande), con la intención de fomentar la lectura en sus alumnos. Aquella primera propuesta de un certamen literario derivó en la creación de un libro, y terminó contando con la participación de 14 estudiantes de 1° a 6° año, más ilustradores de diversos rincones del mundo.

Ahora llega “Sobrevivientes”, una apuesta un poco más extendida, aunque con el mismo espíritu: fomentar la lectoescritura, y hacerlo con gente de nuestra región. “Estamos súper contentos porque ya tenemos en nuestras manos ‘Sobrevivientes’, que es nuestro segundo libro. Esta vez participaron 20 escritores, la gran mayoría son jóvenes de nivel medio y estudiantes de Campo Grande; y también otros autores y autoras de distintos países: Perú, México, Brasil, Chile, República Dominicana… y algunos de Centenario o Cinco Saltos”, explicó la docente.

Respecto a la faceta internacional en esta oportunidad, el anclaje ya no es con Asia, sino que hubo un cambio de estrategia. Al respecto, Zeballos señaló que “yo soy viajera, recorro países y continentes, y en cada viaje una se va haciendo amigas y contactos. En el libro anterior hubo un contacto con Asia, y ahora me pareció que valía la pena hacer un nexo entre toda Latinoamérica, porque la pandemia nos había atravesado de forma similar por las restricciones. Empecé con una amiga, que de inmediato me dijo que escribía, y a partir de ahí empecé a consultar a gente que me iba recomendando. Estoy súper feliz, las cosas que se han escrito son realmente maravillosas”.



Alumnos de CampoGrande que escribieron en “Mi Cuarentena”, junto a sus familias. Rosana habló del peso simbólico que tiene esta imagen para la ciudad.



Una vez más, los libros contarán con varios relatos y sus respectivas ilustraciones. Y aquí también habrá diferencias, porque sea hará una apuesta mucho más fuerte, quizás hasta con mayor valor simbólico y sentimental. Rosana explicó que “esta vez hicimos algo que tenía muchas ganas en la primera convocatoria, pero que derivó a otros lugares: convocamos a ilustradores de Campo Grande. Hay muchísimo talento en nuestro pueblo. Yo había hecho un trabajo de intervención en el colegio donde estaba y pude ver el nivel. Los ilustradores son silenciosos, quizás tienen ese talento pero no lo cuentan. Yo los veía bocetando en los pasillos de la escuela en silencio, y los fui convocando al proyecto. Y si hay algo que tienen los jóvenes de Campo Grande es que son un amor, súper capaces, se suman a todo. También está Roxana Ferreyra, una docente ilustradora de Cinco Saltos; pero la mayoría son de los jóvenes y me encanta, porque también muestra la frescura, la interpretación que hicieron de los textos”.

En relación a los textos, marcó que “si bien el título ya te remite a todo lo que atravesamos en pandemia, los textos que encontramos en este libro hablan de todo. Amor, dolor, soledad, muerte, pérdida… No quería condicionar a los chicos, que dijeran lo que querían decir. Y con las chicas de otros países que están escribiendo, también nos atraviesan con la política, los femicidios, historias personales. Todo eso hace que se enriquezca el libro”.

Claro, como en todo proyecto que aporta al ámbito cultural de la región, es menester saber si Zeballos contó con apoyo. Y una vez más, las cosas se tornaron un poco difusas: “Tenemos la declaración de interés del Ministerio de Cultura de la Nación y eso es un gran logro y un gran avance, pero la verdad es que aún no se acercó nadie. En este proyecto en particular, la edición (que fueron $70.000) la pagué yo. Iré recuperando una parte cuando empecemos a vender ejemplares, pero también pienso que estamos haciendo historia”.



La tapa del nuevo proyecto, que se presentará el 10/09.



Al respecto, reflexionó que “la parte de golpear puertas es la más desgastante del trabajo. Fui a algunas empresas, pero bueno, no se dió. No permito que esas cuestiones me limiten, le doy para adelante porque tampoco creo que todo sea económico en la vida; y las satisfacciones que te dan estos trabajos no tienen precio. Las caras de los niños cuando se presentan, cuentan lo que hacen… Hace poco fuimos a la Feria del Libro de Cinco Saltos con el primer libro, y ver a nuestros chicos en una Feria por primera vez en la vida, es un momento que vale oro”.

Para el cierre, comentó que “tenemos muchas expectativas en la relación a la Feria del Libro en sí, porque es la primera vez que se organiza. Había dudas, como siempre cuando vas a hacer algo nuevo: ¿A la gente le interesará? Y cuando empezamos a publicarlo en las redes, hubo un boom. También nos sirvió para enterarnos que acá había más gente que publicaba, que había ganado premios, que se iba a sumar con música… Tenemos de todo para todos los gustos, y hay mucha expectativa en la gente, que dice ‘que bueno que alguien apueste a eventos culturales’. Estamos muy felices, los participantes tienen ansiedad por estar ahí, participar de algo tan lindo y tan único”.



