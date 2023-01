Prevenir los accidentes cardiovasculares

Esta parece ser una época del año en la que los accidentes cardiovasculares están a la orden del día. Excesos (en bebidas y comidas por las fiestas), stress de fin de año, deportes con altísimas temperaturas y, por si esto fuera poco, en 2022 sumamos los nervios por Argentina en su camino para alzar la copa del mundo.





Mauro Castignani, Anestesiólogo Acreditado, miembro de Asociación Neuquina de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ANAAR) y Coordinador del área “RCP Inspira” de dicha Asociación, explica que “en los últimos meses parece haber habido un aumento en los casos de paradas cardíacas en personas desarrollando actividad física en la región”, aunque no tiene certeza absoluta sobre si tal aumento es real o si estamos dentro del marco del crecimiento vegetativo de la población.



Multicausas, prevención y chequeos



Respecto a las causas, el Anestesiólogo de ANAAR destaca que “deberíamos hablar más que nada de un aumento multifactorial. El post COVID -sin dudas-, a lo que sumamos el incremento de la expectativa de vida o supervivencia y que la gente hace más deporte, muchas veces sin estar preparada y sin realizarse chequeos previos.”

Consultado sobre las maniobras de RCP para salvar vidas, el Coordinador de Inspira, explica que las mismas cumplen tal función, “claro está, pero lo importante es la prevención: mantener hábitos saludables y, sobre todo, realizarnos chequeos clínicos cardiológicos”. En tal sentido, desde la Asociación Neuquina de Anestesia, Analgesia y Reanimación se viene trabajando mancomunadamente con otras asociaciones científicas, desde hace muchos años.

Retomando lo dicho respecto a los motivos, el profesional habla de “multicausas”, y explica: “actualmente nos enfrentamos a un aumento considerable de enfermedades no transmisibles como son la diabetes, la obesidad, la hipertensión; causadas principalmente por hábitos no saludables en la población. Por eso consideramos que la implementación de hábitos saludables (alimentación equilibrada y balanceada, hidratación, actividad física) es prioritaria, siempre enmarcada en analizar la situación cardiovascular y general de las personas previamente cuando esto sea posible, como por ejemplo un apto físico correctamente realizado y exigido al menos por las instituciones donde se realiza actividad física de alto impacto (gimnasios deportivos, torneos de futbol amateurs, centros de entrenamiento de alto rendimiento, entre otros). Sumado a esta situación y más en estas épocas del año donde las altas temperaturas juegan un rol fundamental, ingerir mucha agua potable puede ayudarnos a evitar la deshidratación en la población. Sabemos que la pandemia Covid 19 ha golpeado mucho a la población mundial, con muchos decesos, pero así también con muchos sobrevivientes que han cursado la enfermedad y han quedado con alguna secuela cardiovascular no diagnosticada, aumentando el riesgo durante actividades físicas antes realizadas habitualmente sin compromiso alguno”.



El deporte y la actividad física son fundamentales para incrementar la expectativa de vida de las personas.



Interesante seria poder hacer hincapié en los programas de prevención y promoción de la salud que la Organización Mundial de la Salud resume en 4 lineamientos:

– Fortalecer entornos saludables.

– Facilitar la participación y el empoderamiento de la comunidad en temas relacionados a la salud.

– Fortalecer la gobernanza y la acción intersectorial y abordar los Determinantes Sociales de la salud para mejorar la calidad de vida de las personas.

– Fortalecer los sistemas y servicios de salud ubicando las necesidades de las personas en el centro y que se aborden como un todo.



Estadísticas y capacitación



Es fundamental remarcar que la muerte súbita puede sucederle a cualquier persona, incluso a aquellas que son aparentemente sanas hasta el momento del episodio. Según datos de la Sociedad Argentina de Cardiología, la muerte súbita representa la mitad de las muertes cardiovasculares y el 25% del total de los decesos en adultos. En el 50% de los casos se da en personas sin una enfermedad cardíaca conocida, siendo ésta su primera y única expresión. Suele producirse pasados los 40 años de edad.

Castignani refiere a una “parada cardiorrespiratoria repentina ocurrida, mayoritariamente, por causas de índole arrítmica: un funcionamiento anormal de la parte eléctrica del corazón. En otras ocasiones las causas son afecciones musculares propias del corazón: miocardiopatías que suelen darse en personas jóvenes, o bien infartos de miocardio en mayores”.



La alimentación chatarra es una de las causas, que si se combina con sedentarismo es un riesgo.



Cabe destacar que se estima que en Argentina los episodios de muerte súbita afectan a 40 mil personas por año, y la mayoría de los casos ocurren fuera de los centros médicos asistenciales (en hogares, oficinas, espacios públicos, entre otros).

“Por eso es también importante que desde las instituciones como la nuestra sigamos con las capacitaciones de Reanimación Cardio Pulmonar hacia las instituciones y la población en general, logrando de esta forma que ante estos sucesos haya alguien cerca nuestro que pueda activar el sistema de emergencias y la cadena de supervivencia para disminuir los desenlaces finales no deseados. Indispensable es la presencia de Desfibriladores Externos Automáticos, los cuales enseñamos a utilizar en los cursos, en lugares donde la acumulación de gente sea considerable y más si estas se encuentran desarrollando una actividad física de alto rendimiento. Estos dispositivos nos permiten elevar a casi 40.000 las vidas que podemos salvar cada año si logramos un acceso adecuado hacia la población que lo necesite en los primeros minutos. ANAAR lleva algunas décadas brindando este tipo de capacitaciones, y los últimos cinco años ha inaugurado el centro de Simulación de Alta fidelidad (SIMULAR) más importante de la Patagonia para poder entrenar a sus propios asociados en estas situaciones adversas, principalmente en ámbitos quirúrgicos, como así también en la vía pública”, explicó.



Sociedad instruida y lista para ayudar



Desde ANAAR remarcan que los primeros minutos posteriores al episodio son fundamentales. “Por ello brindamos los cursos: el objetivo es mantener la sobrevida un tiempo más, hasta que lleguen los profesionales del sistema sanitario y de emergencias que seguramente fueron contactados”, destaca Mauro Castignani, y completa: “entendemos que cada vez mayor cantidad de personas deben estar capacitadas para enfrentar este tipo de situaciones”.

El anestesiólogo repite que los episodios se dan tanto en ámbitos públicos como domésticos, por lo que es fundamental estar preparados para resolver de la manera más eficaz posible, y culmina: “la prevención es clave: llevar una vida saludable y los chequeos previos resultan vitales (literalmente hablando)… Y si a pesar de esto ocurre un accidente, los cursos de reanimación cardiopulmonar son muy importantes para toda la sociedad. Por eso nos enfocamos en lograr un mayor porcentaje de habitantes capacitados, cada día más instruidos en RCP”.