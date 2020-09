En Neuquén todos los estatales piden recomposición salarial

Desde las frías cifras publicadas por el ministerio de Economía de la provincia se desprende que en Neuquén hay una brecha salarial cada vez más grande entre los empleados estatales. En el informe publicado este lunes en RÍO NEGRO, se registran esos datos. Los representantes de los distintos sectores del empleo público provincial insisten que, de una u otra forma, es necesaria una recomposición salarial. Los sectores que menos cobran, además, evidencian que la brecha salarial es una situación que denuncian hace tiempo.

Los empleados estatales que menos cobran son los que pertenecen al poder ejecutivo, entre los que se cuentan empleados generales, de educación, seguridad y salud. El salario neto promedio percibido de los estales se ubica entre los 60.000 y 75.000 pesos. En estos sectores, los dirigentes gremiales acuerdan que la brecha salarial es una situación que se observa hace mucho tiempo; y que evidencia la necesidad de discusiones salariales.

La brecha “da cuenta de la necesidad y de la urgente discusión de los salarios de los trabajadores y trabajadoras de la educación”, señaló el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo. Y agregó: “los números son absolutamente demostrativos. Tenemos un desfasaje enorme y una desconsideración con la función esencial que tiene en una sociedad el trabajo de educar”.

El secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo señaló, sobre la brecha salarial, que “es la inequidad que nosotros hemos venido planteando, para tratar de corregir. Cuando planteábamos la convención colectiva general, también tenía que ver con fijar y regular salarios para que en el conjunto de los trabajadores haya una equidad y no semejante inequidad como la que se está dando”.

En Neuquén, los sueldos más altos corresponden a los poderes judiciales y legislativo. Allí, haciendo un promedio, a veces injusto, los salarios van desde los 110.000 a los 200.000 pesos, sin contar a los funcionarios de primera línea donde los salarios superan los 300.000 pesos.

Juan Benitez, el secretario gremial de ANEL, señaló que la media de los empleados legislativos no cobran los salarios que arroja el promedio entre los más altos y los más bajos. “Me parece que meter a todos los empleados como promedio salarial con las autoridades no es correcto. En legislatura no todos ganamos 220 mil pesos como un legislador, nosotros tenemos salarios que son inferiores, buenos salarios, pero no es ese el promedio salarial de la legislatura entre los empleados de planta permanente”.

Y además, advirtió que siempre se lo toma como si fueran salarios excesivamente altos sin contar que esos son recursos que se vuelcan en los comercios neuquinos. “El empleado público no va a las islas Caimán a dejar el dinero, se vuelca en el mercado local”, confió Benitez.

Así como también señaló que la pérdida del poder adquisitivo es una situación común a todos los estales. “Este año, los estatales no hemos recompuesto el salario y nosotros merecemos como cualquier escalafón recomponer nuestro nivel salarial”, cerró.