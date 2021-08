En Plaza Huincul aplican segunda dosis de AstraZeneca, con turno

Desde las 11 y hasta las 14, en el club Atlético Plaza Huincul se llevará adelante la aplicación de las 2° dosis de la vacuna AstraZeneca para las personas que tengan domicilio tanto en Cutral Co como en Plaza Huincul, pero que fueron citadas previamente. Se pidió especialmente que de no haber sido convocados no acudan a la locación.

La convocatoria que hizo el personal de Vacunatorio indica que se recibirá a quienes se les haya dado el turno previo. El club Atlético Plaza Huincul está situado en Atahualpa Yupanqui y avenida Rotter, en el barrio Central. Hoy se reanudó el operativo después de la jornada del lunes cuando 580 adolescentes, con factores de riesgo, ya registrados pero a demanda. En este caso se hizo en Cutral Co.

Desde que se inició la vacunación contra el coronavirus y hasta julio, se aplicaron (entre primer y segundo componentes) 45 mil dosis en Cutral Co y Plaza Huincul.