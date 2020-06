En pleno el Deliberante de Regina rechazó pedido de juicio político a Orazi

Por unanimidad el Concejo Deliberante de Regina rechazó el pedido para iniciar un juicio político contra el intendente Marcelo Orazi, solicitado por el propietario de un medio gráfico local, a partir de presuntas irregularidades cometidas por el jefe comunal.

El rechazo fue total por parte de todos los bloques, quienes consideraron que la presentación no cumplió con los requisitos exigidos para considerar la procedencia del inicio del proceso. “Es solo un relato, la denuncia no tiene entidad, no están precisados los hechos y mucho menos se ofrecieron pruebas para fundamentar el pedido”, resumió el presidente del Concejo Deliberante, Edgardo Vega al momento de la votación de los 10 concejales.

El pedido, que ingresó en la semana al Concejo Deliberante, fue tratado ayer sobre tablas por el legislativo municipal con el análisis de la denuncia que formalizó Sergio Plos, quien sostuvo en un escrito de 20 puntos que el intendente cometió irregularidades en procesos para la compra de bombas para el sistema cloacal de la ciudad, no respondió a diversos pedidos de informes, al tiempo que consideró un acto de censura y persecución el no pago de pauta publicitaria del medio gráfico que dirige.

El puntapié inicial para el rechazo al pedido de juicio político contra Orazi lo dio el bloque de concejales del Frente de Todos, que a través de Hugo Cerda, remarcó que “en la denuncia hace un relato, pero no adjunta pruebas”.

“Hay que desestimarlo por errores de forma, no cumple con los requisitos que están establecidos en la ordenanza 26/90 que regula lo que se establece en el capítulo de la Carta Orgánica referido al juicio político. Fundamentar este mecanismo en la falta de respuesta del ejecutivo a pedido de informes y el no presentar pruebas sobre las supuestas irregularidades, hace que sea inviable darle sustento”, remarcó Cerda.

Vega, al resumir las expresiones de los concejales la presentación “resulta insólita e inconsistente. Se hace el planteo de una serie de puntos, pero sin dar precisiones ni aportar pruebas; y el Concejo no puede enviar a investigar los hechos que están consignados. La denuncia debe aportar pruebas para iniciar la investigación”.