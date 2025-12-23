Aceptaron la renuncia del titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Gobierno designó a su reemplazo

Se oficializó la salida de Germán Lavalle como titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Foto: Gentileza Infobae.

El Gobierno de Javier Milei oficializó este martes la renuncia de Germán Guido Lavalle como titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y designó en su reemplazo a Martín Eduardo Porro. La medida fue publicada en el Boletín Oficial.

Según indicó el decreto, ambos movimientos tuvieron efecto a partir del 18 de diciembre, en el marco de la reorganización de estructuras clave dentro del área energética nacional. Antes de su designación, Porro se desempeñó como gerente de producción en Dioxitek S.A.

CNEA: el decreto completo sobre la designación de Martín Porro

Precisaron que la CNEA es un organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía.

La norma lleva la firma de Luis Caputo. A continuación, el decreto completo:

Las medidas que impulsó Germán Guido Lavalle en el CNEA

Lavalle había sido nombrado presidente de la CNEA mediante el Decreto 380 del 2 de mayo de 2024.

Durante su gestión impulsó la finalización del Reactor Argentino Multipropósito RA-10, la obtención de la licencia para el inicio de operaciones del Centro Argentino de Protonterapia (CEARP) y la concreción de un memorándum de entendimiento con Candu Energy Inc. y la entrega de un acelerador lineal Elekta EVO al Hospital Garrahan, según enumeró Infobae.