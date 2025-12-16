Renunció Germán Lavalle, titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica: quién será su reemplazo

Este martes renunció Germán Guido Lavalle como titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). El organismo oficializó su salida a través de un comunicado oficial, la cual se da luego de la reciente designación del nuevo Secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli. Quién será su reemplazo.

Si bien desde la CNEA no especificaron los motivos de su renuncia, destacaron sus «hitos» durante sus dos años de gestión.

“Se impulsó un plan para la finalización del Reactor Argentino Multipropósito RA-10; se obtuvo la licencia para la puesta en marcha delCentro Argentino de Protonterapia(CEARP); se firmó el memorándum de entendimiento con Candu Energy Inc. para colaborar en el suministro de agua pesada y desarrollo de las capacidades tecnológicas; y se posibilitó la entrega del acelerador lineal Elekta EVO para el Hospital Garrahan, un equipamiento único en el país para el tratamiento de radioterapia pediátrica”, indicaron.

El Gobierno anunció quién será el nuevo presidente de la CNEA

Esta misma jornada desde el Ejecutivo informaron que el nuevo titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica será Martín Porro, quien fue designado por el flamante secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli.

Porro ejerció durante 30 años como Gerente de Producción en Dioxitec S.A, la firma en la que Nápoli ejercía como presidente hasta hace una semana antes de asumir en el Estado.

Nápoli señaló en sus redes sociales que Porro fue determinate “para alcanzar durante el 2025 el récord histórico de producción de Dióxido de Uranio (UO2), insumo fundamental en la cadena de suministro del combustible que alimenta las plantas nucleares en Argentina, en un contexto de racionalización de recursos que tiene la eficiencia como el máximo rector”.

Asimismo, aseguró que conoce “mejor que nadie» la operación de los reactores nucleares argentinos (tanto de potencia como de investigación), y subrayó su participación de la puesta en marcha de la Central Nuclear Atucha II.