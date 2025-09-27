Audiencia por un megaparque solar que prometen instalar en Chos Malal

El parque solar de Cutral Co es uno de los proyectos que logró concretarse en Neuquén (Municipalidad de Cutral Co)

La Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia del Neuquén convocó a una audiencia pública en el proceso de evaluación ambiental del proyecto “Parque Solar Quimey Neuquén”, impulsado por Vientos La Primavera S.A.

Este ambicioso proyecto promete generar 90MWh de energía eléctrica fotovoltaica, ocupando aproximadamente 160 hectáreas en la localidad de Chos Malal. El único parque solar actual en funcionamiento produce 3,5 MWh.

La audiencia, de carácter no vinculante, se llevará a cabo el jueves 20 de noviembre a las 11.30 en la Municipalidad de Chos Malal, ubicada en Belgrano 98.

Se invitó a los interesados en expresar sus opiniones sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de boca de los representantes de Vientos La Primavera S.A.

El emprendimiento se conectará al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a través de la Línea de Alta Tensión Chos Malal – Filo Morado, operando a 132kV.

El Estudio de Impacto Ambiental está disponible para su consulta en la web oficial de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales.



El registro de expositores para la audiencia estará abierto hasta 5 días hábiles administrativos antes de la audiencia en los mismos lugares del organismo.