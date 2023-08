Aumento de combustibles: Shell, Puma y Axion se adelantaron y ya rige la suba de 4,5%

Por segundo mes consecutivo, las empresas productoras de combustibles adelantaron el aumento de los precios en los surtidores y desde hoy rige la suba. Shell, Axion y Puma fueron las compañías que ajustaron los tableros en sus estaciones de servicio y, tal como se lo esperaba, fue más alto que lo que se había anunciado.

Así lo confirmaron desde la Cámara de Expendedores de Combustibles de Neuquén y Río Negro (Cecnern), en diálogo con Energía On. «Shell, Puma y Axion aplicaron el aumento a partir de hoy, se adelantaron a YPF que generalmente es la que va primero», señaló el vicepresidente de la cámara, Carlos Pinto.

También aseguró que, por ahora, las estaciones de servicio de YPF, que controla más de la mitad del mercado, todavía no realizaron ajustes y no hay confirmación de cuándo lo harán. Generalmente, la empresa aplica los incrementos a partir de las 00:00 y hasta minutos previos no hay avisos.

El julio los aumentos se adelantaron una semana y este mes pasó lo mismo. De no haber hecho este ajuste, los aumentos deberían haberse aplicado el mismo fin de semana que se realizarán las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), algo que el Gobierno nacional evitó.

En números 4,5% es el porcentaje de aumento que comunicaron las empresas.

Si bien las empresas productoras y el Gobierno habían anunciado que los aumentos iban a ser de un 4% promedio a nivel nacional, los operadores de las estaciones de servicio de cada una de las banderas que aumentaron hoy, recibieron el aviso de subir un promedio de 4,5%.

Estos porcentajes pueden ajustarse a lo largo de la jornada y, como ya se vio meses anteriores, tienen impacto dispar en las diversas provincias. Habrá que esperar los precios en los tableros al final de la jornada para ver si efectivamente en la región fueron de 4,5% o superiores.

La suba de agosto fue la última que se aplicó en el marco del acuerdo Precios Justos para los combustibles. Este programa tuvo dos partes, la primera comenzó en noviembre del año pasado y la segunda en abril de este año. De esta manera, los surtidores registraron aumentos consecutivos durante 10 meses.