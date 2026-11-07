Baker Hughes apunta al negocio del GNL y destaca el papel estratégico de Río Negro

La estrategia de la empresa en el país se enfoca en la intervención desde las etapas más tempranas de desarrollo. Foto gentileza.

Baker Hughes, firma estadounidense con operaciones en más de 120 países, consolida su posicionamiento estratégico en el mercado energético argentino como un actor clave para la concreción de proyectos de gran escala.

Gonzalo Rodriguez, director comercial Cono Sur de Baker Hughes y de la división Industrial Energy Technologies (IET), detalló en diálogo con EnergíaOn el abordaje de la compañía, que combina el liderazgo global en servicios petroleros con una sólida tradición en equipos rotantes e ingeniería compleja para el sector hidrocarburífero.

La estrategia de la empresa en el país se enfoca en la intervención desde las etapas más tempranas de desarrollo, colaborando de manera directa con los principales desarrolladores de la industria desde hace cuatro años.

En Argentina, Baker Hughes se ha consolidado como un actor tecnológico estratégico para el desarrollo energético nacional, impulsando principalmente la infraestructura de gas natural licuado (GNL) y la optimización en Vaca Muerta.

Actualmente, la compañía ejecuta un contrato clave con San Matías Pipeline S.A. para proveer tres turbinas de gas NovaLT™16 y tres compresores centrífugos destinados a la estación de compresión de Allen, en Río Negro, una obra fundamental para transportar gas hacia los buques flotantes de exportación de Southern Energy en el Golfo San Matías.

En paralelo, mantiene un acuerdo de gran alcance con YPF para suministrar sistemas rotativos direccionales avanzados (como la tecnología Lucida) y trépanos de alta resistencia para pozos de trayectoria extendida, combinando equipamiento industrial de superficie, servicios de perforación de alta complejidad y monitoreo digital en tiempo real para acelerar la capacidad productiva y de despacho de la cuenca neuquina.

“Estamos desarrollando toda esa ingeniería muy en etapa temprana para poder eficientizar de antemano e integrar toda la cadena productiva”, señaló.

El mercado mundial del gas natural licuado atraviesa una fase de fuerte expansión, registrando un volumen global cercano a los 450 millones de toneladas anuales de licuefacción. En este contexto, las iniciativas proyectadas en Argentina representan un volumen de gran impacto para el tablero internacional.

«Los proyectos de Argentina tienen cerca de un 8% de capacidad instalada en el mundo, un número realmente muy grande y desafiante para poder hacerlo rápido y monetizar”, explicó Rodriguez sobre la dimensión de los desarrollos en marcha.

La coyuntura internacional y las variables geopolíticas actuales han abierto una oportunidad única para acelerar los plazos del sector. Al respecto, el director comercial sostuvo que “hay una coyuntura geopolítica que está favoreciendo mucho este tipo de proyectos”, y remarcó con firmeza la disponibilidad de herramientas para concretarlos: “Los mercados están y la tecnología existe”.

Esta urgencia del mercado encuentra a la provincia de Río Negro en el centro neurálgico de la infraestructura exportadora. Aunque la producción primaria de gas se origina en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta, la infraestructura crítica vinculada al tratamiento, acondicionamiento, transporte y la licuefacción offshore se concentrará en el territorio provincial.

El ejecutivo sintetizó la trascendencia de la ubicación geográfica de los desarrollos con una frase contundente: “El 75% de la foto del LNG en Argentina va a estar en Río Negro”. En esa misma línea, aclaró que “si bien se arranca de Vaca Muerta, el proceso va a estar del lado de Río Negro”.

En ese escenario, Baker Hughes busca acompañar la expansión industrial en la región: “Nosotros trabajamos para proveer tecnología, estamos en procesos abiertos para aportar soluciones”, aseguró Rodriguez, al tiempo que confirmó que la compañía analiza con interés el atractivo del segmento de torres.

La división de Tecnología Industrial y Energética (IET) de la compañía aporta una plataforma diversificada de soluciones que incluye equipos de tecnología de gas, servicios posventa avanzados para turbomaquinaria, instrumentación de precisión, sensores y software industrial.

Estas tecnologías resultan vitales no solo para el transporte y transformación del gas, sino también para dar respuesta a los compromisos de transición energética mediante la reducción de emisiones y el incremento del rendimiento operacional.

De cara a las siguientes etapas de desarrollo, la meta de la compañía apunta a consolidar soluciones integradas que garanticen la escalabilidad de los servicios de mantenimiento y soporte a largo plazo. “Esto va a implicar hacer una escalabilidad en mantenimiento y soluciones. Estamos entusiasmados para seguir desarrollando”, concluyó Rodriguez, posicionando a Baker Hughes como un socio clave para transformar el potencial del gas argentino en una realidad exportadora de alcance global.