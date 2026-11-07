Río Negro ya utilizó la mitad de los vuelos sanitarios disponibles por contrato

Los vuelos sanitarios de Aerovida forman parte del pago por la compra del avión Cessna a Río Negro. Archivo

El gobierno de Río Negro comenzó en enero del 2025 a utilizar los vuelos sanitarios disponibles de la empresa Aerovida, que forman parte del acuerdo de “pago en especie” por la venta del avión provincial Cessna Citation V Ultra, y hasta septiembre ya hizo uso de la mitad de los kilómetros disponibles.

Según el acuerdo, la Provincia puede utilizar los 464.285,71 kilómetros solamente en vuelos sanitarios que requiera el ministerio de Salud, la obra social Ipross y la aseguradora provincial Horizonte. La empresa compró el avión provincial por 2,6 millones de dólares, a pagar en servicios aéreos, a una razón de 5,6 dólares el kilómetro.

RÍO NEGRO consultó a la secretaría General de la Gobernación por el uso de los vuelos sanitarios que forman parte del acuerdo y se informó que al 30 de septiembre se realizaron “más de 100 vuelos sanitarios” lo que implica la utilización de 258.830 kilómetros en vuelos.

Según la información oficial, aún quedan disponibles un total de 205.455,71 kilómetros para utilizar y si se mantiene el promedio actual, significaría alrededor de un año y medio más con vuelos sanitarios para realizar dentro de ese contrato de 2025.

El secretario General, Nelson Cides, puntualizó que el primer vuelo sanitario bajo este acuerdo se realizó el 27 de enero de 2025 y estimó que entre un 80 y 85 por ciento de los servicios aéreos fueron utilizados por el ministerio de Salud que realiza derivaciones desde los hospitales públicos, entre ciudades rionegrinas, pero también a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires u otros grandes centros poblacionales dependiendo la especialidad sanitaria que se demande.

Cuando el Gobierno decidió vender los dos aviones que había adquirido la gestión de Arabela Carreras, un Cessna Citation V Ultra y una aeronave más chica Piper Azteca (esta última sin utilidad, se vendió por 50.000 dólares), lo hizo argumentando altos costos operativos y de mantenimiento que encarecían la operatoria acorde a la situación financiera del momento.

La semana pasada se conoció que ahora el Gobierno alquilará un avión particular para cumplir con los viajes del gobernador Alberto Weretilneck por 12 meses o 200.000 kilómetros de vuelos, con un presupuesto oficial de 1.913.592.250 pesos (1,23 millones de dólares). Esta licitación, cuyas ofertas se conocerán la próxima semana, generó cuestionamientos en el bloque opositor Vamos con Todos.