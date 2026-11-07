Necrológicas de hoy, sábado 7 de noviembre de 2026

CAFULCURA MANQUILLAN, ELSA Falleció en Neuquén el día 03 de Noviembre a la edad de 85 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos fueron inhumados a las 11:00hs. En el Cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

JARA, HILDA Falleció en Neuquén el día 03 de Noviembre a la edad de 82 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos fueron inhumados a las 17:00hs. En el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

CUROTTO, MARIA ANGELA TERESA Falleció en Neuquén el día 03 de Noviembre a la edad de 88 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos fueron inhumados a las 13:00hs. En el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

ARANDA, LUIS EDUARDO Falleció en Cipolletti el día 05 de Noviembre a la edad de 74 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos fueron inhumados a las 16:00hs. En el Cementerio Jardin del Recuerdo. SERVICIO SOCIAL CALF

Formigo, Carlos Alberto Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de Carlos Alberto Formigo, ocurrido el 5 de noviembre de 2026.Sus hijos, nietos y bisnietos lo despiden con inmenso amor, agradeciendo los momentos compartidos y guardando por siempre su recuerdo en sus corazones. Que descanses en paz.

MEHDI de KUSZNIERZ, MARIA DE LAS MERCEDES Falleció en Gral. Roca a los 71 años. Su esposo: Rogelio Juan Kusznierz. Sus hijas: Verónica y Natalia. Su hijo político: Michel. Sus nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados ayer en Sala «D» de Villegas 1045 hasta las 17, fueron trasladados al Cementerio PARQUE LAS FUENTES para su cremación. Afiliada a I.A.P.SSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

MATCOVICH, ATILIO VICTORIO Falleció en Villa Regina a los 94 años. Su esposa Norma Quintans, sus hijos del corazón María Belén Alencastre y Daniel Funes; sus nietos Brandon y Lucía, su hermana política Alicia, sus sobrinos, sobrinos nietos; amigos y demás familiares comunican que sus restos velados en su domicilio, Chacra 114 Lote 8; hoy Viernes desde las 11.00 hs., recibirán sepultura a las 18.30 hs. en el cementerio local. Servicio EMPRESA DEFLORIAN S.A.