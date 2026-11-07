Necrológicas de hoy, sábado 7 de noviembre de 2026
Las necrológicas del día de hoy, sábado 7 de noviembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
CAFULCURA MANQUILLAN, ELSA
Falleció en Neuquén el día 03 de Noviembre a la edad de 85 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos fueron inhumados a las 11:00hs. En el Cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.
JARA, HILDA
Falleció en Neuquén el día 03 de Noviembre a la edad de 82 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos fueron inhumados a las 17:00hs. En el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
CUROTTO, MARIA ANGELA TERESA
Falleció en Neuquén el día 03 de Noviembre a la edad de 88 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos fueron inhumados a las 13:00hs. En el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
ARANDA, LUIS EDUARDO
Falleció en Cipolletti el día 05 de Noviembre a la edad de 74 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos fueron inhumados a las 16:00hs. En el Cementerio Jardin del Recuerdo. SERVICIO SOCIAL CALF
Formigo, Carlos Alberto
Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de Carlos Alberto Formigo, ocurrido el 5 de noviembre de 2026.Sus hijos, nietos y bisnietos lo despiden con inmenso amor, agradeciendo los momentos compartidos y guardando por siempre su recuerdo en sus corazones. Que descanses en paz.
MEHDI de KUSZNIERZ, MARIA DE LAS MERCEDES
Falleció en Gral. Roca a los 71 años. Su esposo: Rogelio Juan Kusznierz. Sus hijas: Verónica y Natalia. Su hijo político: Michel. Sus nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados ayer en Sala «D» de Villegas 1045 hasta las 17, fueron trasladados al Cementerio PARQUE LAS FUENTES para su cremación. Afiliada a I.A.P.SSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
MATCOVICH, ATILIO VICTORIO
Falleció en Villa Regina a los 94 años. Su esposa Norma Quintans, sus hijos del corazón María Belén Alencastre y Daniel Funes; sus nietos Brandon y Lucía, su hermana política Alicia, sus sobrinos, sobrinos nietos; amigos y demás familiares comunican que sus restos velados en su domicilio, Chacra 114 Lote 8; hoy Viernes desde las 11.00 hs., recibirán sepultura a las 18.30 hs. en el cementerio local. Servicio EMPRESA DEFLORIAN S.A.
MATCOVICH, ATILIO VICTORIO
La Fundación «Padre César Rondini» participa con hondo pesar su fallecimiento ocurrido a los 94 años en la ciudad de Villa Regina. Integrante de la Comisión Directiva de la Fundación, fue un colaborador presente desde el inicio de la misma. Oramos por su eterno descanso, pidiendo a Dios resignación y fortaleza para su esposa Norma y familiares a quienes acompañamos en estos momentos de tristeza ante la partida de Don Atilio.
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