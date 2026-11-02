Challenger Gold avanza con el desarrollo de Hualilán en San Juan: prevé comenzar a producir oro en 2029

La minera australiana Challenger Gold detalló el estado de los avances en el proyecto de oro Hualilán, ubicado en San Juan. En ese marco, ratificó el cronograma con el que busca avanzar hacia la construcción de la mina en 2027 y el inicio de la producción en 2029.

En su último informe trimestral, la compañía informó sobre cuáles son los trabajos de perforación en curso, las tareas de optimización del proyecto y las alternativas de financiamiento para afrontar la siguiente etapa.

Cuatro equipos para ampliar los recursos de Hualilán

En los últimos meses, la compañía puso en marcha una campaña de exploración de 35.000 metros con cuatro equipos de perforación. Los trabajos buscan identificar nuevas extensiones de la mineralización y aportar información geológica y geotécnica para avanzar con el diseño de la futura mina.

La compañía espera presentar una actualización de exploración durante el cuarto trimestre de 2026. También proyecta una nueva estimación de recursos y reservas minerales para el segundo semestre de 2027.

En paralelo, Challenger Gold señaló que trabaja junto a BBA Consultants en la actualización del Estudio de Prefactibilidad (PFS, por sus siglas en inglés) y en la ingeniería de detalle. Entre las alternativas que analiza, figura el objetivo de mejorar la recuperación de oro prevista para la lixiviación en pilas, desde el 69,7% estimado inicialmente hasta aproximadamente el 74,7%.

Una inversión estimada en US$ 267 millones

El Estudio de Prefactibilidad, que fue completado en mayo de 2026, estableció una vida útil de 14,25 años para Hualilán y una producción total proyectada de aproximadamente 1,84 millones de onzas equivalentes de oro.

El diseño contempla una explotación a cielo abierto y dos circuitos de procesamiento: una planta de lixiviación en pilas con capacidad para tratar 8 millones de toneladas anuales y otra de flotación, de 1,5 millones de toneladas por año.

Las proyecciones del estudio estiman una producción superior a las 105.000 onzas equivalentes de oro anuales durante los dos primeros años y de aproximadamente 135.000 onzas anuales a partir del tercero.

La inversión prevista comprende US$ 203 millones para la planta de procesamiento y la infraestructura, incluidos US$ 35 millones de contingencia, además de US$ 64 millones para las actividades mineras previas al inicio de la producción. En conjunto, el desembolso estimado asciende a US$ 267 millones.

Financiamiento y gestiones para ingresar al RIGI

En el plano financiero, Challenger informó que durante el trimestre canceló una obligación convertible de US$ 15 millones y obtuvo compromisos por otros US$ 30,3 millones mediante nuevas obligaciones convertibles sin garantía. El directorio cuenta con la posibilidad de ampliar esa operación hasta los US$ 35 millones.

El primer tramo de la nueva financiación, por US$ 18 millones, se completó en octubre. Los US$ 12,3 millones restantes están sujetos a determinadas condiciones, entre ellas la aprobación de los accionistas para una parte de la emisión.

Al cierre de septiembre, la empresa contaba con A$ 34,6 millones en efectivo e inversiones líquidas. Con la incorporación del primer tramo de la nueva financiación, estimó que su posición financiera pro forma alcanzaría aproximadamente A$ 75,4 millones.

La compañía indicó que esos recursos permitirían sostener las actividades previstas hasta mediados de 2027, mientras continúa buscando el financiamiento necesario para desarrollar Hualilán. También informó que trabaja en los requisitos para acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Hasta el momento, el reporte no confirma que el proyecto haya obtenido la adhesión al régimen.