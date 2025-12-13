Bizzotto de Phoenix: “Estamos expandiendo las fronteras de Vaca Muerta”

Por Pablo Bizzotto, CEO de Phoenix Global Resources

En los inicios de Vaca Muerta, se identificó el tamaño del desafío y, más allá de las enormes incertidumbres de aquel momento, se tomó la decisión de liderar un proceso de transformación de la industria energética de Argentina. Hace más de 10 años mucha gente consideraba que Vaca Muerta era una nueva utopía de nuestro país, finalmente la calidad del recurso natural y la continuidad y confianza en los equipos técnicos hicieron que el mayor proyecto de transformación de la historia de nuestro país hoy sea una realidad.

Con el ingreso de Phoenix Global Resources al no convencional en 2021 entendimos que la clave era seguir transitando ese camino, tomando riesgos en una zona de frontera de la cuenca.

Hoy, con los desarrollos de Mata Mora Norte en Neuquén y Confluencia Norte y Sur en Río Negro en producción, demostramos que lo importante siempre fue avanzar y animarnos a correr esos límites.

El no convencional nació para romper paradigmas y Phoenix se consolida como protagonista de este nuevo camino para Vaca Muerta: de aquella zona que creíamos “caída del mapa”, una zona que no era de interés, que se creía que no podía ponerse en producción a valores rentables, a tener un hub que produce casi 20.000 bbl/d con 44 pozos activos, proyectando una inversión de más de 2.000 MMUSD en los próximos 4 años.

La historia de Mata Mora y Confluencia no es solo geología, es un símbolo de atrevimiento y de desarrollo sostenible. Porque cuando se corre el alambrado, se afirma algo fundamental: esto no es lo que hay, es lo que puede haber.

Los bloques de Phoenix corrieron los límites del shale. (Foto: Cecilia Maletti)

Es el potencial que tiene la roca que, combinado con los esfuerzos de los equipos técnicos, para poder tener un proyecto competitivo, se gane el apoyo de sus accionistas para que puedan invertir en un portafolio global y variado.

El no convencional es un desafío constante y a través de los proyectos de Phoenix, tenemos la certeza de que Vaca Muerta puede ampliar su acreage entre un 5 y un 10%, produciendo crudo más pesado que hasta hace unos años parecía imposible, representando uno de nuestros principales paradigmas.

Hoy la industria del shale en Argentina vive un punto de inflexión, llegando a una escala que siempre soñamos. Desde Argentina pudimos demostrar que éramos capaces de poner en valor un recurso de calidad de clase mundial, que fuera de Norteamérica casi no se ha podido replicar.

Para que el potencial escale al siguiente nivel, se necesita una consolidación de diversos factores: estabilidad macroeconómica, normalización del mercado de cambios y de flujo de capitales, estabilidad impositiva y reglas de juego claras y previsibles.

Este no es un momento para esperar, es un momento para acelerar ya que Vaca Muerta enfrenta una ventana de oportunidad, sobre todo en el caso del petróleo. Pero para acelerar creando valor es indispensable lograr consistencia, reducción de costos unitarios– que están por muy por encima del Permian-, contratistas y servicios confiables y de calidad.

El dato 55 a 60 dólares por barril es el precio que se espera para el Brent el año que viene.

El principal desafío que debemos enfrentar, y que ya estamos viviendo, es prepararnos para tener un barril entre 55 y 60 dólares.

Hoy la industria presenta desafíos que requiere, sí o sí, de trabajo conjunto entre las operadoras y entre distintos stakeholders, ya que la competitividad no es una opción sino una necesidad mandatoria.

Si queremos crecer de manera sustentable, debemos ser competitivos con el mundo, cada dólar de costo incremental pesa, lo mismo que cada ineficiencia en la operación y en la construcción de pozos. De estas mejoras debemos ser parte todos los actores que participamos en el desarrollo de esta industria.

Además, la estabilidad cambiaria, la eliminación de restricciones para girar utilidades, la mejora del riesgo país para reducir el costo del financiamiento no son temas accesorios: son la plataforma que sostendrán la expansión.

Esta es una industria que apuesta a largo plazo y necesita de este tipo de incentivos para explotar su máximo potencial. Phoenix es parte de Mercuria Energy Trading, uno de los traders de comodities más relevantes del mundo con un portafolio global diverso en donde nosotros competimos por apoyo financiero.

EL CEO de Phoenix advirtió sobre el desafío de pasar un año con precios bajos.

La capacidad de delivery del equipo de Phoenix ha generado una confianza muy importante de nuestro principal accionista. La apuesta de Mercuria por el proyecto no convencional de Phoenix y por nuevas oportunidades de negocio en la cuenca y en el país, lo demuestran. Los accionistas recobraron la confianza en Argentina y apuestan a seguir creciendo en el país, analizando proyectos de expansión en todos los segmentos.

La industria está en un momento único: puede convertirse en un motor real de crecimiento, empleo, exportaciones e innovación a largo plazo. Ya iniciamos con éxito la primera parte del camino, ahora tenemos que emprender lo que sigue, trabajando en equipo.

Pero para continuar en esta senda, es mandatorio ser competitivos con otros proyectos a nivel global, así como ser previsibles como país y sociedad e ir normalizando todos los aspectos de la economía que todavía quedan pendientes.

Sin dudas, esto va a generar un shock de confianza que, no solo va a impactar positivamente en nuestra industria. El mapa de Vaca Muerta dejó de ser un recuadro: hoy es una geografía viva y en plena expansión.