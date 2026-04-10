Buenos Aires construirá uno de los parques solares más grandes de la provincia

El nuevo parque solar posicionará a Junín como un polo estratégico de energías renovables en el interior bonaerense. Foto gentileza.

Junín dio un paso importante en su estrategia de desarrollo sustentable con el inicio de uno de los parques solares más ambiciosos de la provincia de Buenos Aires. El proyecto, que demandará una inversión cercana a los $20 millones de dólares, busca transformar la matriz energética local y consolidar al distrito como un referente en generación limpia.

La iniciativa fue anunciada por el municipio a través de sus canales oficiales y despertó gran expectativa por su escala. El parque contará con una potencia instalada de 20 megavatios, una capacidad que permitirá abastecer de energía a más de 10 mil hogares.

La obra se desarrollará sobre un predio de 50 hectáreas y contempla la instalación de más de 42 mil paneles solares. Esa magnitud lo convertirá en uno de los emprendimientos de energía fotovoltaica más relevantes del territorio bonaerense.

Además del impacto energético, el proyecto tendrá un fuerte componente ambiental. Según las estimaciones oficiales, permitirá evitar la emisión de unas 17.500 toneladas de dióxido de carbono por año, una contribución significativa en la reducción de gases de efecto invernadero.

La iniciativa se enmarca en una tendencia cada vez más marcada de incorporación de energías renovables en ciudades del interior del país. En este caso, Junín busca aprovechar su ubicación estratégica y su disponibilidad territorial para avanzar hacia un modelo más limpio y eficiente.

La ejecución estará a cargo de Genneia, una de las empresas líderes del sector renovable en la Argentina. La firma ya cuenta con experiencia en parques eólicos y solares en distintas provincias, lo que aporta respaldo técnico y operativo al desarrollo.

Otro de los aspectos destacados del proyecto es su impacto sobre el empleo local. Durante la etapa de construcción se prevé la generación de entre 80 y 120 puestos de trabajo directos, lo que representa un impulso para la economía de la zona.

Ese movimiento económico no solo se traducirá en empleos temporales, sino también en demanda de servicios, logística, mantenimiento y proveedores regionales. En ese sentido, el parque solar aparece como una oportunidad para dinamizar distintos sectores productivos.

El proyecto también tiene valor estratégico en términos de infraestructura. La incorporación de nueva capacidad renovable permitirá diversificar la oferta energética y reducir la dependencia de fuentes tradicionales más costosas y contaminantes.

Con este parque solar, junín se suma a una transformación que gana terreno en todo el país. La apuesta por la energía limpia no solo mejora la calidad ambiental, sino que también abre nuevas posibilidades de crecimiento económico y desarrollo regional.

La expectativa ahora está puesta en el avance de la obra y en los plazos de puesta en marcha. Si se cumplen las proyecciones, Junín no solo ampliará su capacidad energética, sino que también reforzará su perfil como ciudad preparada para los desafíos de la transición energética.