Realizaron las primeras pruebas del dispositivo argentino que producirá energía con el oleaje del mar: ¿en que etapa se encuentra? 

El sistema será fabricado en Buenos Aires y contará con tecnología y mano de obra nacional. Fotos Gobierno de Buenos Aires.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Energía, anunció que se realizaron distintas tareas que van de la mano con el avance del desarrollo del primer dispositivo undimotriz que aprovecha el movimiento de las olas para generar electricidad.

Esta nueva tecnología undimotriz se montará en la Escollera Norte del Puerto de Mar del Plata, y se trata de un hito para la industria y la ciencia argentina, ya que combina investigación aplicada, transferencia tecnológica y producción local, fortaleciendo el vínculo entre Universidad, Estado y sector privado.

La iniciativa, desarrollado por el equipo de ingeniería, liderado por el investigador Alejandro Haim, busca aprovechar la energía cinética del oleaje del Atlántico para generar electricidad mediante un sistema de boyas flotantes que transmiten su movimiento a un generador. Se trata de uno de los desarrollos pioneros en el país dentro del campo de las energías renovables marinas.

Estas estructuras se desplazan verticalmente con el vaivén de las olas y transmiten ese movimiento a una cadena de engranajes que lo convierte en rotación de alta velocidad, capaz de accionar un generador eléctrico.

En función del diseño realizado por el equipo de ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional – Regional Buenos Aires, cada unidad podría producir entre 30 y 200 kilovatios de potencia, dependiendo del tamaño de la boya y de las condiciones del oleaje en el lugar donde opere.

Recientemente, se realizó en Pilar primera prueba “en seco” en la Metalúrgica Duroll, con el objetivo de probar la capacidad que tienen el brazo y la boya de soportar peso. El ensayo se realizó con el doble de la carga a soportar una vez instalados para generar energía, es decir 1,5 toneladas (1500 kg).



Será instalado al Norte del Puerto de Mar del Plata para evaluar su funcionamiento en condiciones reales. Fotos gentileza.

El convenio que se suscribió prevé un financiamiento de $138.000 dolares con fondos destinados para la Investigación y el Desarrollo provenientes del Programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida Renovable (PROINGED), administrado conjuntamente por la Subsecretaría de Energía y el FREBA. Los fondos del PROINGED provienen del agregado tarifario renovable, que los usuarios abonan mensualmente en la factura de electricidad de la Provincia de Buenos Aires.

Además, este proyecto cuenta también con el apoyo de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) mediante un financiamiento del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA).

Desde la Provincia es prioridad impulsar este tipo de proyectos estratégicos para diversificar la matriz energética y promover tecnologías innovadoras de origen nacional. Con esta iniciativa, la Provincia de Buenos Aires avanza en la generación de conocimiento y en el desarrollo de energías limpias, posicionándose como referente en la región en materia de innovación tecnológica y sostenibilidad.

La importancia de la energía undimotriz

La energía undimotriz es considerada una de las fuentes renovables con mayor potencial a nivel global, especialmente en regiones con fuerte dinámica oceánica como el Atlántico Sur. A diferencia de otras tecnologías renovables, como la solar o la eólica, el movimiento de las olas presenta una mayor previsibilidad, lo que la convierte en una alternativa interesante para diversificar la matriz energética.

Las estructuras previstas tienen diámetros que pueden variar entre tres y diez metros y pesos que oscilan entre dos y veinte toneladas. El sistema también fue concebido para integrarse a infraestructuras marítimas existentes, como escolleras, muelles o plataformas offshore.

La energía undimotriz es considerada una de las fuentes renovables con mayor potencial a nivel global, especialmente en regiones con fuerte dinámica oceánica como el Atlántico Sur. A diferencia de otras tecnologías renovables, como la solar o la eólica, el movimiento de las olas presenta una mayor previsibilidad, lo que la convierte en una alternativa interesante para diversificar la matriz energética.

Si las pruebas en el mar resultan exitosas, el sistema podría escalarse mediante la instalación de múltiples unidades en una misma zona, lo que permitiría aumentar la capacidad de generación eléctrica.

La instalación del prototipo en Mar del Plata marcará así una etapa clave para evaluar si el oleaje del Atlántico puede convertirse en una nueva fuente de energía para Argentina y abrir una nueva frontera para el desarrollo de energías renovables en la costa.