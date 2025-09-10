CGC aprende de Vaca Muerta desde adentro y quiere convertirse en operador de alguna área

Compañía General de Combustibles (CGC), el brazo hidrocarburífero de Corporación América, desembarcó con entusiasmo en Vaca Muerta. En marzo, la empresa alcanzó un acuerdo con YPF para quedarse con el 49% del bloque Aguada del Chañar, ubicado en la ventana del petróleo del shale neuquino, tras desembolsar 75 millones de dólares.

CGC es fuerte en Santa Cruz, donde también es socia de YPF en un proyecto exploratorio ambicioso: indagar la roca Palermo Aike, un “Vaca Muerta” de menor escala en el sur de esa provincia. A su vez, también en tierra santacruceña, la empresa se quedó con los activos de la china Sinopec en el Golfo San Jorge.

En diálogo con EnergíaON, el presidente de CGC, Hugo Eurnekian, contó: “Entramos en Vaca Muerta, en Aguada del Chañar, así que estamos muy entusiasmados y siguiendo el proyecto de cerca. Aprendiendo de Vaca Muerta, ya desde adentro”.

“El próximo paso para nosotros es convertirnos en operadores. Así que vamos a seguir mirando oportunidades y áreas en Vaca Muerta. En dónde podemos desarrollarnos y crecer también en operación. Y mirando muy de cerca cómo avanza el oleoducto VMOS”, afirmó.

El Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) es un megaproyecto de exportación de petróleo en el que están involucradas todas las grandes productoras de shale oil: YPF, Pluspetrol, Vista, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron, Shell y Tecpetrol; además de GyP como accionista clase B.

Además, Eurnekian no desestimó evaluar otras opciones para que su producción neta pueda salir al mercado, con una visión de convertirse en un jugador fuerte de la exportación. “La infraestructura para Aguada del Chañar es imprescindible para que eso sea realidad”, le dijo a este medio.

Los proyectos santacruceños

¿Cómo continúa el trabajo en Palermo Aike? La exploración se retomó el 1 de septiembre, tal como se acordó con el Gobierno de Santa Cruz. “Palermo Aike es una apuesta en la que todavía creemos muy firmemente. YPF ahora va a hacer nuevos pozos, así que veremos cómo resultan. Es un proyecto a largo plazo que nosotros vamos a seguir”, comentó el presidente de CGC.

¿Y en el Golfo San Jorge? “Lo que nos pasó a nosotros es que como es una cuenca petrolera, y vamos con la mirada hacia el petróleo, nos sorprendió el gas que logramos producir. La verdad es que crecimos mucho en gas. Hemos tenido algunos descubrimientos muy interesantes en el Golfo”, apuntó.