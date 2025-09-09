Rolando Figueroa en la AOG Expo 2025: «Esta es la última gran oportunidad de los hidrocarburos»

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, pasó por el stand de Diario RÍO NEGRO en la AOG Expo 2025 que se desarrolla hasta el jueves en Buenos Aires. Al analizar el presente y el futuro de Vaca Muerta, consideró que el desarrollo de la formación no convencional «es la última gran oportunidad para los hidrocarburos» en el país.

Acompañado por los intendentes de Neuquén capital y Plaza Huincul, Mariano Gaido y Claudio Larraza, el mandatario convocó a realizar «una planificación» de la formación y sus potencialidades, que involucre desde las empresas hasta los políticos y los sindicalistas.

«Tenemos que entre todos difundir esto que estamos haciendo bien en Vaca Muerta», dijo, como requisito para atraer más y nuevas inversiones.

Figueroa analizó que la ventana de desarrollo para el petróleo y el gas «es acotada«, por lo que la Provincia está «haciendo todos los esfuerzos» para aprovecharlos, empresa en la que también mencionó a Río Negro como socia estratégica, en este caso, para exportar al mundo lo que se produce en la Cuenca Neuquina.

«Tenemos que desarrollarnos en distintos segmentos, seguramente una provincia en producción y la otra en servicios, pero con un mix trabajo conjunto», indicó el mandatario.

Rolando Figueroa en la AOG Expo 2025: la capacitación, el rol de YPF y qué pasa con las pymes

El gobernador también resaltó la importancia de lograr mano de obra capacitada, porque en Neuquén «está la gente que va a trabajar en Vaca Muerta» y para el Gobierno «es muy importante que el personal que se incorpore sea nuestro».

En función de lo anterior, mencionó los recientes acuerdos firmados con YPF, con la participación del municipio capitalino, para lograr un instituto de formación en el Polo Científico Tecnológico, ubicado en cercanías de la Autovía Norte.

Durante su intervención, le dedicó otro pasaje a la petrolera de mayoría estatal. Indicó que para Neuquén «es muy importante» que la firma extienda «trabajo a nuestras pymes», tanto para la provisión de servicios como de logística.

Rolando Figueroa en la AOG Expo 2025: las empresas que se van y las que llegan en Vaca Muerta

Además, Figueroa comentó los cambios de operación que se dieron en el último tiempo en Vaca Muerta, con varias petroleras internacionales transfiriendo sus activos a firmas argentinas.

De acuerdo a su visión, lo que está ocurriendo es una «mutación de portafolio» de algunas empresas, con algunas que «se van a invertir a otra parte» y otras que están analizando llegar a la provincia, no solo con promesas, sino también con acuerdos concretos de inversión.

Mencionó, como ejemplo, la llegada «hace 15 días» de una empresa brasileña y que próximamente lo hará una colombiana, posiblemente como operadoras de áreas.

Minutos antes de la entrevista, que salió por el streaming de Diario RÍO NEGRO, el gobernador había acompañado a su par de Río Negro, Alberto Weretilneck, a la inauguración del stand de esa provincia, que por primera vez participa con un local propio en la exposición.

Ambos mandatarios destacaron el trabajo conjunto para lograr los grandes proyectos exportadores de Vaca Muerta, como el oleoducto VMOS y las inversiones vinculadas al GNL, que salen desde los yacimientos hacia la costa rionegrina.

Si bien destacó el «gran financiamiento de las empresas privadas» en esas iniciativas, también señaló que algunos proyectos deben hacerse «conjuntamente» entre las provincias y las empresas.

«Hay un financiamiento que tiene ser mixto, como el que firmamos ayer que fue por una ruta en Añelo», dijo y llamó a lograr lo mismo con otras obras, como «ductos de agua y ductos de electricidad», en un esquema «win win» entre el Estado y el privado.

Sobre el cierre, marcó que Vaca Muerta tiene una amplia gama de oportunidades. Entre ellas la del gas seco del oeste de la formación que puede abastecer a Chile y la demanda de los centros de procesamiento de datos.