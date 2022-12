China tendrá el mayor proyecto de energía renovable en una zona desértica

China inició la construcción de un proyecto de energía renovable por un valor de unos 11.000 millones de dólares en el desierto Kubuqi, ubicado en la provincia de Mongolia Interior. Se trata del mayor proyecto de energía renovable en una región desértica. Tendrá una capacidad de 16 GW y producirá unos 40.000 millones de kWh de electricidad para Beijing y las provincias de Tianjin y Hebei.

El proyecto combinará energía solar, eólica y de carbón mejorado. Incluirá 8 gigavatios de energía solar y 4 gigavatios de energía eólica, y apoya la reconstrucción y expansión de instalaciones y capacidad instalada de energía de carbón de alta eficiencia de 4 gigavatios, según el medio estatal Xinhua News.

La obra será construida en conjunto por las firmas Inner Mongolia Energy Group y China Three Gorges Group. Esta última indicó que la fase de construcción iniciada incluye 1 GW de capacidad solar. El presidente y secretario de China Three Gorges, Lei Mingshan destacó la posibilidad de «expandir la demanda interna, promover la inversión, estabilizar el crecimiento y promover la realización del objetivo del ‘doble carbono’ con acciones prácticas».

Después de terminar el proyecto, se podrán enviar alrededor de 40 mil millones de kWh al año de electricidad a Beijing, Tianjin y Hebei. Para ese entonces, la energía limpia representará más del 50%, «lo que equivale a ahorrar alrededor de 6 millones de toneladas de carbón estándar«, remarcaron desde la firma constructora.

En la actualidad, en Kubuqi ya existe un enorme parque solar que tiene unos 196.000 paneles en 1.4 millones de metros cuadrados. El proyecto ya ha generado unos 2.300 millones de kWh y ha entrado al Récord Guiness por tener «la imagen de panel solar más grande«, que refleja a un caballo galopando.

China se posiciona como el país con mayor capacidad de generación eólica y uno de los que tienen mayor potencia para el desarrollo de la solar. A su vez, tiene uno de los programas de inversión en energías renovables más ambiciosos, a pesar de que todavía depende fuertemente de la energía fosil.

A partir de 2021, la capacidad de generación de energía renovable de China fue de 1063 GW y representó cerca del 45% de la capacidad de generación total del país. Según los objetivos del gobierno, China debería producir el 33% de su electricidad a partir de fuentes renovables para 2025 y está cerca de ese objetivo, con una cifra para 2021 del 29,4%.

Los proyectos consisten en expandir la capacidad eólica y solar a 1200 GW para 2030 según informaron a principios de este año, ya que Beijing planea emisiones máximas para ese año. En la actualidad, China es el mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo. En contrapartida, China también domina el mercado de componentes de paneles solares.