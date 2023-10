Cómo afecta a Vaca Muerta la disparada del dólar

La actividad en Vaca Muerta se planifica a largo plazo, pero no por eso la disparada de la cotización informal del dólar que se registra en estos días no deja de ser una señal de alerta que mantiene preocupados a los empresas pero no tanto por el hecho de que las pizarras hayan pasado los 1.000 pesos por dólar, sino por la cada vez más grande brecha que se registra con la cotización oficial del billete verde.

En la industria de los hidrocarburos las empresas utilizan como cotización la del dólar oficial, que aún a esta hora se mantiene en 366 pesos. Esta valuación no tuvo diferencias en las últimas semanas pero el problema y la preocupación de fondo de las empresas está en que cuando deben contratar servicios o comprar insumos la cotización a la cual se fijan los mismos no es la del dólar oficial, sino la del blue, que hoy registra una brecha del 175%.

«Cuando exportamos cobramos dólares, pero al traerlos al país el Banco Central nos da 366 pesos por dólar. Yo me doy vuelta y tengo que contratar algo, un servicio o un insumo, y ese proveedor me lo cobra al blue, a 1.000. Entonces algo que sale 1 millón de pesos, a mí no me termina costando 1.000 dólares sino 2.700″, explicaron desde una de las empresas de peso de Vaca Muerta.

Esta brecha no solo se registra en el caso de las empresas que exportan, sino también en el caso de las productoras de petróleo y las integradas, las empresas que además venden combustibles. Ambos productos están congelados desde el 17 de agosto pasado, haciendo que el precio que se paga por el barril y las naftas esté más que atrasado.

«Históricamente un litro de nafta súper costó el equivalente de 1 dólar. Hoy el dólar está a 1.000 pero el litro de nafta está a 240 pesos«, plantearon desde la industria. Y tras remarcar que «es imposible recomponer esta brecha rápidamente porque los precios tendrían que triplicarse«, advirtieron que «el problema es que te va cayendo la caja, cada vez tenés menos ganancias y por la inflación los costos van subiendo».

Si bien desde varias empresas consultadas por este medio se reconoció que «no por esto vamos a cerrar todo, porque esta es una industria de largo plazo que está acostumbrada a ciertos vaivenes». Sí reconocieron que la disparada del dólar registrada ayer, que por primera vez llevó la cotización sobre la barrera de los 1.000 pesos, «encendió todas las alertas».

Desde una firma que pidieron no ser mencionados, se indicó que «si esta brecha con el dólar oficial se mantiene vamos a tener problemas, en algún momento van a empezar a haber problemas para pagar insumos, repuestos o algún contrato».

En el mismo sentido, otras firmas reconocieron que «no vemos hoy que sea necesario bajar equipos o actividad, pero esto sí seguramente va a afectar los planes para el año que viene«, un año en el que se esperaba que Vaca Muerta tuviera un fuerte crecimiento.

«Los años electorales siempre son de una pausa en lo que tiene que ver con el lanzamiento de nuevos proyectos, y a esa pausa se suma ahora todo este problema con la macroeconomía», plantearon desde otra operadora que precisamente preparaba un gran desarrollo para el corto plazo.