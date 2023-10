Congelamiento de combustibles: estacioneros aseguran que “hay problemas de abastecimiento” 

En Río Negro y Neuquén se registran problemas con el abastecimiento de la nafta súper y el gasoil, según informó el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de la zona, Marcelo Pirri. Los cupos del gasoil volvieron a limitarse en agosto y en el caso de la nafta súper, «empezaron a imponerse en septiembre«, detalló. Señaló que la situación deriva del congelamiento de precios del combustible.

Pirri dialogó con Energía On y expresó que en la región se registran problemas con el abastecimiento de la nafta súper y del gasoil, combustibles que no entran en los llamados «premium». Los cupos del gasoil volvieron a limitarse en agosto y los de la nafta súper, «empezaron a imponerse en septiembre«, comentó. Las empresas entregan un cupo a principios de mes y después no suman más, señaló.

Las petroleras no limitaron las entregas sobre los productos premium. En el caso del gasoil, «hay cupos desde siempre», indicó Pirri. Con la sequía pronunciada que marcó la baja en las cosechas, hubo menor demanda y por ende «un desahogo en el gasoil». El contexto permitió que no significara un problema meses atrás.

Sin embargo, ahora la situación cambió. Así lo expresó la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), que envió una nota a la secretaría de Energía de la Nación advirtiendo que «toda nuestra actividad –que moviliza más del 90% de la economía del país- se ve alterada por dificultades para poner en marcha las unidades» ante la falta del gasoil.

El congelamiento de combustibles y los cupos de entrega ponen al sector en una situación compleja. El último incremento fue del 12,5% a mitad de agosto en promedio a nivel nacional, tras determinarse el congelamiento de precios que se extenderá hasta el 31 de octubre. Fuentes de la industria advierten que si Sergio Massa llega a la segunda vuelta en las elecciones, la extensión de la medida es casi segura.

Según detalló el referente en conversaciones con este medio, a la imposibilidad de incrementar los precios, se le suma que en agosto establecieron un acuerdo paritario hasta diciembre, con un 45% de aumento en tres cuotas a partir de septiembre. Por lo que el sendero de la escala salarial no será acompañado con los valores del combustible.

Los inventarios apuntan a que las ventas de estos combustibles fueron en aumento los últimos meses, según Pirri. Aunque «ese crecimiento no va a seguir así», advirtió. Explicó que parte de la nafta como de gasoil son importados. Esta operación se ve directamente afectada por la devaluación de la moneda nacional y el congelamiento, factores claves para la disponibilidad del suministro.