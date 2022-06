Darío Lucca: «De todo lo que factura CALF, solo el 29% es energía»

Los aumentos en las tarifas de luz para todos los sectores «vienen de Cammesa y del contrato de concesión que fue votado en el 2021 por los concejales de Neuquén«. Así lo aseguró el presidente de CALF, Darío Lucca en diálogo con RN Radio, quien además confirmó que en la factura sólo el 29% es energía y el resto corresponde a recaudación tributaria.

Lucca detalló que «de todo lo que factura CALF, sólo el 29% es de energía, el resto de los items son la compra a Cammesa e impuestos nacionales, provinciales o municipales, que CALF solamente hace de agente de retención y transfiere la plata de esos respectivos impuestos», por lo que «los incrementos de energía son ajenos a la cooperativa«.

Respecto al incremento para los grandes usuarios, Lucca remarcó que será la Compañía Administradora del Mayorista del Mercado Eléctrico (Cammesa) la que lo determine. Pero que por el momento, «todavía no ha sido reglamentado ni ha llegado formalmente como llegan los otros incrementos a la Cooperativa CALF», indicó Lucca.

En efecto, Cammesa traslada los aumentos en la distribución de energía y el nuevo cuadro tarifario que llega a CALF. Pero para oficializar un aumento en las facturas, la cooperativa tiene la obligación de informar al órgano de control municipal y éste es el que determina y autoriza el incremento en la tarifa. Por lo que «no es algo que pueda decidir la cooperativa«, explicó Lucca.

En este sentido y tras los reclamos hechos por sectores empresariales sobre el fuerte incremento en las tarifas, Lucca señaló que los aumentos «vienen dirigidos de Cammesa mayormente a los grandes usuarios«, por lo que CALF «los traslada de la misma manera que vienen«.

«Es lógico que se quejen de que los incrementos no son en formas igualitarias para todos los sectores» pero explicó que desde Nación «siempre se trata de no castigar a los que menos tienen, es decir a los usuarios residenciales».

Las deudas durante la pandemia

Según detalló el funcionario, unos 10.000 usuarios de 130.000 que tiene la ciudad fueron incrementando su deuda durante la pandemia. La misma «trajo intereses y hoy hace que CALF tenga una deuda de 900 millones de pesos en la calle con diferentes sectores de la sociedad». A pesar de ser un porcentaje pequeño de usuarios, «afecta al funcionamiento de la cooperativa«.

Este valor equivale a dos meses de facturación de la cooperativa, por lo que plantearon planes de pago para los usuarios: «Desde CALF no somos ajenos a la problemática económica que vive el país, así que estamos haciendo un gran esfuerzo no solamente con el sector empresarial si no con todos los usuarios haciendo planes de pago, tratando por todos los mecanismos no cortarle la luz a nuestros usuarios«.

A pesar de esta situación, Lucca detalló que «hoy la cooperativa tiene estabilidad económica. Hace seis meses que firmamos el plan de pago con Cammesa. Venimos pagando al factura en tiempo y forma gracias a la tarifa otorgada y al contrato de concesión».

CALF era una de las distribuidoras que adeudaban a Cammesa «por efecto de los tarifazos y de la pandemia», señalaron desde el organismo. Por eso, lograron establecer un plan de regularización de las deudas que se acumularon con el mercado mayorista eléctrico.

Adquirir las concesiones de las represas «bajaría el valor de la energía»

Por otra parte, destacó la importancia de que las provincias adquieran la concesión de las represas hidroeléctricas en términos de costo, ya que «bajaría el valor de la energía» y aseguró que CALF fue pionera en el reclamo de volver «a ser dueños de las hidroeléctricas».

En esta línea, ejemplificó con la central térmica Capex: «Si a nosotros nos dejaran comprar la energía a Capex, que está a 30 kilómetros, el costo de la energía bajaría un 30%». Sin embargo, esta operación no es posible ya que «Cammesa tiene cautivo todo el mercado nacional y nos obligan a comprar a Ezeiza. Por lo que tenemos que pagar el transporte y no podemos comprar la energía de forma más económica».

Por eso, subrayó que «la energía tiene que ser mucho más económica para los usuarios de las dos provincias (Río Negro y Neuquén) que tenemos el recurso para que se produzca la energía. Generamos 35% de la energía de todo el país«.

«La Argentina tiene una crisis energética desde hace años y nadie lo ha sabido solucionar. Esto es lo que hay que plantear: hacia donde vamos en un corto y largo plazo en materia energética en el país«, concluyó.

