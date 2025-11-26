El CEO de Raizen asume la presidencia de la Cámara Argentina de la Energía

La Cámara Argentina de la Energía (CADE) designó a sus nuevas autoridades que asumirán la conducción de la institución para el período 2025-2027. La comisión directiva formalizó la designación del CEO de Raizen Argentina, Andrés Cavallari, como el nuevo presidente de la entidad.

Según lo informado por la cámara, la nómina de la conducción se completó con Sergio Mengoni de TotaEnergies como vicepresidente I y Marcos Bulgheroni de Pan American Energy en la vicepresidencia II. Además, Julián Escuder de Pluspetrol ocupará el rol de Tesorero, mientras que Germán Burmeister de Shell Argentina fue designado Secretario.

La conformación de la nueva Comisión Directiva incluye también a varios vocales titulares, representando a diversas compañías del rubro. Martín Rueda de Harbour, Hugo Eurnekian de Compañía General de Combustibles, Martín Urdapilleta de Trafigura Argentina, Pablo Arnaude de DAPSA y Pablo Bizzotto de Phenix Global Resources completan la lista de integrantes del órgano de conducción.

El rol de CADE en el sector energético

CADE es una entidad de referencia en el ámbito energético nacional, fundada en el año 2017. Agrupa a presidentes y CEOs de las principales firmas con actividad en la cadena de valor energética, y abarca desde la exploración y producción de hidrocarburos hasta la refinación y comercialización de combustibles en todo el país.

Su estructura de máximo nivel ejecutivo le otorga un peso significativo en el diálogo con las autoridades y otros actores del sector. Entre las empresas socias que integran la Cámara se encuentran algunas de las más influyentes del mercado argentino.

Participan compañías como CGC, Pan American Energy, Raizen, Trafigura, Pluspetrol, Phoenix, Shell, Total Austral, Harbour y DAPSA, consolidando la representación de un amplio espectro de la industria energética.