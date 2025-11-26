Estudiantes neuquinos finalizaron sus prácticas profesionalizantes junto a la Fundación Pampa Energía

La Fundación Pampa Energía cerró otra edición del Programa de Prácticas Profesionalizantes, que permitió a casi 80 estudiantes de Neuquén capital, Cutral Co y Plaza Huincul realizar experiencias formativas vinculadas con el mundo de la energía.





El director de la Fundación Pampa Energía, Pablo Díaz, detalló que “estas prácticas acercan a los estudiantes al mundo del trabajo y fortalecen su formación técnica con experiencias reales en el sector energético».

Es por eso que marcó que «desde la Fundación buscamos seguir brindando estas oportunidades, porque estamos convencidos de que invertir en educación es invertir en el futuro de las comunidades donde Pampa está presente”.

En Neuquén capital, el programa se desarrolló junto a la Universidad de Flores (UFLO) y contó con la participación de 39 estudiantes que realizaron sus prácticas en siete empresas de la zona. El cierre se realizó en el Consejo Provincial de Educación, con la presencia de autoridades, representantes empresariales, docentes y familias, donde los jóvenes compartieron sus experiencias y aprendizajes.

En Cutral Co y Plaza Huincul, 40 estudiantes completaron sus prácticas junto a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN – Facultad Regional del Neuquén).

Los jóvenes participaron de actividades teórico-prácticas en laboratorios, talleres de formación técnica y visitaron el yacimiento El Mangrullo, donde pudieron conocer de primera mano los procesos operativos de la compañía.

Las Prácticas Profesionalizantes forman parte del compromiso sostenido de la Fundación Pampa Energía con la educación técnica y el desarrollo local.

A través de programas educativos, becas y articulaciones con diversas instituciones, la Fundación trabaja para fortalecer las trayectorias formativas de los jóvenes y acompañar su inserción laboral en las comunidades donde la compañía opera.