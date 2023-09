El parque solar de Cutral Co se pondrá en marcha este mes

La municipalidad de Cutral Co será la primera de la provincia de Neuquén en tener un parque solar. Con el 98% de la obra terminada, el organismo está a la espera de recibir la incorporación como Agente del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para inyectar a la red la energía que produzca. Por el momento, se está llevando a cabo la verificación del funcionamiento del parque.

El parque solar de Cutral Co tiene una potencia instalada de 3,5 MW. Tanto las instalaciones propias del proyecto como las obras complementarias y de servicios «están alrededor del 98% terminadas«, aseguró el secretario de Infraestructura y Desarrollo de la municipalidad de Cutral Co, Walter Mardones en diálogo con Energía On.

En total, el parque se compone por unos 5.580 paneles solares que están montados sobre 88 trackers (seguidor solar). «Hoy la gente de automatización está haciendo lo que se denomina comisionamiento del parque: revisan su funcionamiento«, explicó.

Las tareas complementarias relacionadas con la inyección de la electricidad a la red ya están terminadas. «Para que la energía eléctrica o corriente continua que produzca cada panel se convierte en corriente alterna y se pueda inyectar a la red, tuvimos que construir unos cinco kilómetros de línea nueva con su transformador correspondiente«, detalló el referente.

Mientras se llevan a cabo los estudios finales, «estamos dando de alta al municipio como agente del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Son trámites que demoran unos dos a tres meses. Nosotros esperamos tenerlo cuanto antes. Nos va a permitir ya producir los contratos para la venta de energía«, comentó.

El parque se compone por unos 5.580 paneles solares. Foto: gentileza Walter Mardones.

El referente aseguró que más allá de ser agente MEM, «nosotros podríamos la semana próxima inaugurar el parque. Estaría listo para inyectar energía hasta que tengamos la autorización o la prioridad de despacho. Si nos autoriza Nación, nosotros ya estaríamos no solo produciendo, sino inyectando» energía a la red.

Desde el municipio evalúan si vender la energía a la distribuidora de la localidad, la Cooperativa Electrica de Cutral-Co (Copelco) o «venderla a algún privado, alguna empresa hidrocarburífera que consuman este tipo de energía», expresó.

La inauguración está prevista este mes. «Estamos en las pruebas finales. El parque físico está terminado. Estamos en el 98, 99% porque el 1% es la puerta en marcha, que será una vez que se logre la última autorización de Nación. Ahí es cuando lo ponemos a inyectar. Ya tenemos todo el ciclo completo: la red eléctrica y el parque«, resaltó.

El parque solar abarca unas siete hectáreas dentro de un predio de 200, donde está asentado el parque tecnológico de la localidad. Está sobre el kilómetro 1.332 de la Ruta Nacional 22. «Pensamos en ampliar la potencia en unos 20 MW más. Se definirá en un futuro a corto plazo o en la próxima gestión», adelantó.

Hace un año el municipio se reunió con una empresa china para avanzar en la financiación de un nuevo parque. «Hay interés de nuestra parte de conseguir las autorizaciones con el Estado como hicimos con los 5MW iniciales. Si nosotros logramos esa autorización de los 20 MW, hay una gran intención de la empresa de hacer la inversión. Está en carpeta«, adelantó el referente.

Parque solar de Cutral Co: diversificar la matriz energética en una localidad hidrocarburífera

Este parque se pensó con el objetivo de diversificar la matriz energética de la localidad. En la actualidad, la actividad económica va de la mano de la industria hidrocarburífera, cuyas regalías permitieron que el municipio avanzara en este proyecto. «Recorrimos un camino. Pensamos en energía eólica. Por distintos factores no pudimos concretarlo, pero siempre insistimos que la idea de la energía renovable«, recordó.

En 2018 dirigieron la mirada a la energía solar. «Comenzamos a trabajar con la provincia de San Juan, la cuna de la energía solar fotovoltaica del país. Hicimos alguna visitas y establecimos algunos acuerdos en principio para hacer un estudio de los recursos de Cutral Co y cómo estaba su irradiación solar para producir energía», expresó.

Los resultados de los estudios arrojaron que el recurso de la localidad es muy similar a la zona sur de la provincia de San Juan. «Es un muy buen número. Eso nos llevó a plantearnos la posibilidad de tener nuestro parque solar», subrayó.

La iniciativa fue con fondos del municipio, sin solicitar créditos. En su momento, «comenzó con un presupuesto de 690 millones de pesos y estaría terminando hoy con un presupuesto aproximado de los 1.300 millones de pesos. El 60% del parque y componentes fueron importados tanto la estructura, los trackers, los paneles, los inversores y otros», indicó.

Los insumos tendrán una vida útil de 20 años. «La inversión con la venta de energía se va a recuperar en cuatro años. Los otros 16 años el parque va a producir y vender», resaltó. Subrayó que además de ser «amigable con el medio ambiente, también va a generar ingresos que serán destinados para mejor calidad de vida del vecino«.

El proyecto también tuvo sus dificultades, relacionados en gran parte con las importaciones. «Nos demoró. Debería haber estado listo en abril de este año. No fue una cuestión de fondos ni tampoco de la empresa a cargo de la obra. Fue una cuestión de la gestión de la importación. De todas maneras, logramos sortearlo con muchas horas de trabajo y con un equipo multidisciplinario detrás«, subrayó.