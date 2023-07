Extrabajadores de empresas privatizadas apuestan al proyecto de ley de reparación histórica

Los exagentes de YPF explicaron que los bonos no vencen ni se pierde el dinero y dieron consejos para llegar al cobro.

La Comisión de Legislación del Trabajo en diputados está analizando un proyecto de ley para que extrabajadores despedidos en los 90′ por la privatización de empresas estatales reciban una reparación histórica. La medida surgió ante la falta de pago de acciones de las empresas acordadas en aquel entonces como parte de los Programas de Propiedad Participada (PPP).

«En el año 2001-2002 presentamos nosotros un proyecto para el pago de las acciones de las empresas que no fueron liquidadas en tiempo y forma. Ese no prosperó pero ahora se retomó, se ha pulido y se está buscando una reparación histórica para los ex trabajadores de las empresas«, explicó el referente de la Coordinadora Nacional de Exagentes de YPF, Ángel Garro en RÍO NEGRO RADIO.

El representante destacó que el proyecto ya obtuvo el visto bueno en la Comisión de Legislación del Trabajo. Fue presentado por los diputados Hugo Yasky (FdT), Juan Marino (FdT) y Romina del Plá (PO-Frente de Izquierda).

La titular de la Comisión, la diputada Vanesa Siley expresó: “hemos convocado a una reunión informativa para trabajar con todos ellos, luchadores históricos de un derecho que les fue negado hace alrededor de 30 años, que es el derecho al resarcimiento en base al programa de propiedad participada”.

Están contemplados los ex trabajadores de Gas del Estado, Servicios Eléctricos de Gran Buenos Aires (Segba), Encotel, la Petroquímica General Mosconi, Energía Eléctrica San Nicolás, entre otros. «Queremos incorporar la gente de Hidronor, que acá en el Valle son muchos» los trabajadores que fueron despedidos, comentó.

Los extrabajadores de YPF no están incluidos en este proyecto de ley porque ya cuentan con la Ley 27.133 que comprende una indemnización. «Ya estamos buscando completar los pagos. Ahora la idea es acompañar y que salga con mucha más fuerza. Como nosotros hemos recorrido muchos años ya con esto, un poco allanamos el camino», marcó Garro.

Garro comentó que no se trata sólo de una reparación histórica, si no que «también es una cuestión moral porque contempla a los familiares en el caso que hayan fallecido«. Agregó que solicitarán que el precio de la acción sea tomado al valor actual no al de hace 20 años. «Tenemos que estar unidos«, resaltó.

Los despedidos de distintas empresas durante la década del 90′ «estamos organizados. Ya hemos conformado una Unión de Extrabajadores de Empresas Privatizadas y tenemos nuestra personalidad jurídica en curso», indicó.

«Nos interesa juntar más gente para elaborar una propuesta y llevarla justamente a las comisiones de Diputados de Legislación Laboral«, subrayó. El monto que cobrarán se determinará a partir de la reglamentación de la ley. Estará sujeto a distintas variables como la antigüedad.

Para saber más sobre el tema, el referente solicitó que se comuniquen a través de Whatsapp con el número 2995088229.

