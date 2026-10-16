GNL en Río Negro: San Antonio Este recibe otros 6.324 caños para la construcción del Gasoducto San Matías

Cada caño tiene aproximadamente 12 metros de longitud y 36 pulgadas de diámetro. Foto: Gobierno de Río Negro.

El pasado fin de semana, el buque Top Marine finalizó sus operaciones en el Puerto de San Antonio Este luego de completar la descarga de 3.495 caños. Los mismos irán destinados a la construcción del Gasoducto San Matías, que conectará Vaca Muerta con la costa de Río Negro para avanzar con el proyecto exportador de Southern Energy (SESA).

Se trata del cuarto buque que recibe la terminal, que ya se prepara para la inminente llegada del quinto barco de la serie, el Propel Passion, que transporta otros 2.829 caños. Entre ambos embarques, se incorporarán al circuito logístico 6.324 caños destinados a la construcción del gasoducto.

La operación forma parte de un cronograma de 12 embarques, mediante los cuales se prevé movilizar aproximadamente 40.000 caños para abastecer los distintos frentes de obra.

El Puerto de San Antonio Este amplió su infraestructura de almacenamiento para acompañar el incremento del movimiento. Foto: Gobierno de Río Negro.

El avance del proyecto sobre el territorio provincial

Para acompañar el incremento del movimiento, el Puerto de San Antonio Este amplió su infraestructura de almacenamiento con 10 hectáreas adicionales, hasta alcanzar una superficie total de 18 hectáreas destinada al acopio de caños, materiales e insumos.

Esta capacidad permite sostener las operaciones de descarga y almacenamiento de los materiales que posteriormente serán trasladados hacia los distintos frentes de construcción a lo largo de la traza.

La logística incluye la participación de empresas de transporte rionegrinas. Foto: Gobierno de Río Negro.

El operativo también comienza a generar actividad sobre el territorio provincial. Los caños ya son trasladados por vía terrestre desde San Antonio Este hacia los sectores de acopio próximos al recorrido del gasoducto, mientras avanzan las primeras tareas de excavación.

La logística incluye la participación de empresas de transporte rionegrinas, que intervienen en el movimiento de materiales desde el puerto hacia los diferentes sectores de obra.

Cada caño tiene aproximadamente 12 metros de longitud y 36 pulgadas de diámetro, y su distribución a lo largo del proyecto demandará más de 9.950 cargas de camión.

472 kilómetros para llevar el gas de Vaca Muerta a la costa rionegrina

El Gasoducto San Matías tendrá una extensión de 472 kilómetros y contará con la capacidad de transportar hasta 27 millones de metros cúbicos de gas natural diarios desde Vaca Muerta hasta la costa rionegrina.

El proyecto contempla una inversión estimada en US$ 1.300 millones, y permitirá abastecer a las futuras unidades flotantes de licuefacción previstas por SESA en el Golfo San Matías, para la exportación de gas natural licuado (GNL).