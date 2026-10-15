Récord de egresados y más presencia femenina: la ingeniería se expande en Argentina

La ingeniería vive un momento de expansión en las aulas, con un crecimiento constante en la cantidad de inscriptos y egresados de las carreras ligadas al rubro, lo que incluye a su vez un aumento de la presencia de las mujeres. Sin embargo, uno de los principales desafíos a futuro será satisfacer la demanda de perfiles que reclaman sectores como el hidrocarburífero o el minero.

Este panorama proviene de los datos arrojados en el primer Monitor de la Ingeniería Argentina (MIA-2026), elaborado por el Centro Argentino de Ingenieros, que procesa estadísticas oficiales del sistema universitario. El informe utiliza la última serie oficial del Ministerio de Capital Humano de 2024.

En dicho año, egresaron 8.759 ingenieros de universidades públicas y privadas, un 8,4% más que el año anterior. Si se excluyen las carreras agropecuarias, los 7.594 graduados de ese año constituyen el máximo de toda la serie iniciada en 2007. De cara al futuro, se proyecta que en 2027 se superarán los 10.000 egresados anuales y que en 2030 se llegará a unos 12.000.

Según el estudio, el interés crece aún más rápido en «la puerta de entrada»: en 2024 se anotaron 64.307 nuevos estudiantes de ingeniería, un 71,7% más que en 2007. En los últimos dos años la inscripción en ingeniería subió un 10,2% (2023) y un 7,1% (2024), dato que constrasta con la inscripción universitaria general en todo el país, que cayó un 0,9% (2023) y un 1,1% (2024).

Las mujeres empujan el crecimiento

La creciente presencia de las mujeres en estos ámbitos es uno de los datos destacados en el estudio. Entre 2014 y 2024, las nuevas inscriptas en ingeniería casi se duplicaron (+99,6%), mientras que los varones crecieron un 42,9%. En el mismo período, las egresadas aumentaron un 28,2% y los egresados varones cayeron un 4,9%.

En el presente, el sector femenino representa el 31,2% de quienes comienzan la carrera y el 28% de quienes se reciben, frente al 24,5% y el 22,4% de hace una década. Si la tendencia se mantiene, en 2030 serán alrededor del 34% de los nuevos ingenieros.

Este avance, sin embargo, es desparejo. En Alimentos, Ambiental, Recursos Naturales y Química, las mujeres ya son mayoría entre los graduados. En cambio, en Mecánica, Eléctrica y Electromecánica apenas representan entre el 4% y el 5% de los egresados.

Cubrir la demanda laboral, el desafío en los próximos años

El informe también se centró en cuantos ingenieros necesitará el país en los próximos años: el 87% de las empresas consultadas cree que, dentro de tres a cinco años, la oferta de ingenieros será insuficiente, y el 61% espera que la demanda aumente. Hoy, casi la mitad (47%) ya dice que le resulta difícil o muy difícil contratar.

Basándose en los registros de 2024, las carreras de ingenierías con más egresados son Industrial (1.898) e Informática/Sistemas (1.439). En cambio, las especialidades que las empresas señalan como más difíciles de cubrir producen muy pocos profesionales por año: Mecánica tuvo 482 egresados y Electromecánica 314; Eléctrica, 170 egresados; Petróleo, 63; y Minas, apenas 19.

Para el futuro cercano, se infiere que aumentará aún más la demanda de los perfiles que reclaman los sectores que más contrataron en los últimos dos años: petróleo y gas, minería y energía.

La ingeniería es una de las carreras más recomendadas

La encuesta a la población general que integra el estudio muestra que la ingeniería es la carrera que más personas recomendarían a un hijo (41%) y la que más se asocia con demanda laboral futura (51%). Entre los propios ingenieros, el 98% dice que el esfuerzo valió la pena y el 87% volvería a elegirla.

En una comparación con otras profesiones universitarias, la ingeniería es percibida como la carrera más difícil de estudiar (43%), la de mayor demanda laboral (39%), la mejor remunerada (35%) y la que ofrece mayores oportunidades de progreso social (31%, primera del ranking). Finalmente, no se la percibe como una carrera que pueda ser desplazada por Inteligencia Artificial.

A partir de este primer lanzamiento, MIA se publicará todos los años con el objetivo de ofrecer información detallada sobre la ingeniería argentina para el diseño de políticas públicas, decisiones empresariales y estrategias académicas.