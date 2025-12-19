Hidrógeno Verde: Encuentro en Chile con delegaciones de Santa Cruz y Tierra del Fuego

Los representantes destacaron la experiencia en Punta Arenas como algo a replicar en nuestro país.

Representantes de Santa Cruz y Tierra del Fuego participaron del encuentro Misión H2 Verde a Punta Arenas en Chile, organizado por el Círculo de Políticas Ambientales con el co-financiamiento de la Unión Europea. Esperan abrir oportunidades para cooperar con el país vecino que posicionen a ambas provincias como referentes de la transición energética de la región.

Durante el lunes y el martes, la delegación se reunió con autoridades chilenas y actores del sector privado relacionado con el desarrollo del hidrógeno verde en la región de Magallanes. El objetivo fue intercambiar aprendizajes y experiencias de gestión pública y privada, así como fortalecer capacidades para el diseño de políticas públicas en Argentina.

En ese marco, también se reunieron con Transforma H2V Magallanes y la Asociación H2V Magallanes, quienes compartieron los esquemas de la relación entre gestión pública y privada, los avances en la implementación de la estrategia regional y las experiencias en el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde.

Hidrogeno Verde para desarrollar la Patagonia

«Estos aprendizajes son fundamentales para pensar el desarrollo del hidrógeno en la Patagonia argentina” aseguró Juan Carlos Villalonga, asesor en Energía y Cambio Climático del Círculo de Políticas Ambientales.

“Fue muy valioso entender cómo avanza esta agenda» señaló Gonzalo Montiel, del Instituto de Transición Energética de Tierra del Fuego, quien destacó a la experiencia en Punta Arenas como algo que «deberíamos replicar en nuestro país”.

Por último, el intendente de Puerto Santa Cruz, Juan Manuel Bórquez, dijo: «estamos expectantes ante la posibilidad de que el hidrógeno verde se convierta en una oportunidad concreta de desarrollo local”.



