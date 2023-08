Las luces y las sombras que dejan los diez años de Vaca Muerta en Neuquén

El 28 de agosto de 2013 se convirtió en ley provincial el acuerdo que había firmado la recientemente reestatizada YPF y la estadounidense Chevron. Fue la bandera de largada para la explotación no convencial de la formación geológica Vaca Muerta.

Diez años después, el desarrollo de la explotación no convencional tiene sus luces y sus sombras. En las primeras , se destaca un aumento de la producción de hidrocarburos: Neuquén producía en el 2013 , 100.000 barriles de petróleo convencional por día y 60 millones de m3 de gas convencional por día. Hoy, produce 30.000 barriles por día convencionales y 15 millones de m3 por día de gas convencional.

“Pero gracias a Dios y a esa campana de largada que fue Loma Campana, produce otros 300.000 barriles por día mediante técnicas no convencionales (hidrofractura ) y otros 70/75 millones de m3 de gas por día no convencionales.”, recalcó el exgobernador Jorge Sapag en cuyo mandato se dio el inicio del fenómeno.

Acotó que sin ese petróleo y sin ese gas “el país debería importar por decenas de miles de millones de dólares por año. Obviamente dólares que el país no tiene. La industria nacional , el campo, los transportes aéreo, marítimo y terrestre, los hogares argentinos, no solo no tendrían gas y combustibles sino que no tendrían energía que en un gran porcentaje se genera con gas”.

La revolución de los no convencionales tomó desprevenido al sistema de adaptabilidad de la economía de campamento que había desarrollado la provincia.

“Hace 20 años atrás, Añelo era una ciudad de paso, en el 2011 éramos 2 mil personas y hoy somos 6 u 8 mil, la actividad nos ayudó a crecer y hubo compromisos que el desarrollo de Vaca Muerta iba a generar infraestrutura que necesitamos desde hace 30 años como un hospital y hace 45 años se reclamaban obras de agua potable”, describió el intendente Milton Morales. Aclaró, igual, que la falta de infraestructura no es de ahora sino que tiene su historia.

Recordó que en el acuerdo que se firmó con Chevron se contemplaron fondos específicamente para el desarrollo de Añelo “que nunca se cumplieron”. De los 100 millones de dólares sólo se concretó el edificio del hospital en el 2015.

Claro que la Provincia proporcionó apoyo, aunque no al corazón sino al pulmón de Vaca Muerta que es la ciudad de Neuquén que también creció en forma rápida y requirió fondos para infraestructura. Con la nueva gestión hay atisbos de cambios y la muestra es el botón del acuerdo para la red de gas para 438 familias del nuevo Añelo, sobre la meseta, que financiará el gobierno nacional.

Sapag aseguró que “en la transición energética hacia las energías limpias el gas y también el petróleo tienen una primera misión que es desplazar al carbón como fuente de energía”. Contó que las energías limpias del viento, del sol, del agua, del hidrógeno, desplazarán a los hidrocarburos en un plazo que se estima hoy en dos décadas para el petróleo y cuatro décadas para el gas. Vaca Muerta “tiene una misión que cumplir en la transición energética. Desplazar no solo al carbón. Sino generar los recursos para comprar turbinas eólicas , turbinas hidráulicas , pantallas solares , etc , para generar la infraestructura de energías limpias”.

La exlegisladora Beatriz Kreitman se preguntó si no será tiempo de realizar una auditoría ambiental en todo el territorio de la Provincia ¿No sería importante efectuar un relevamiento de los impactos y daños ambientales producidos en el territorio, tanto en la superficie como en el subsuelo? Y también pensar si, efectivamente, los beneficios económicos de la actividad petrolera mejoran la vida de todos los habitantes.

Los números de Neuquén

La provincia suma 47 proyectos de explotación no convencionales de shale y tight, abarcando una superficie de 9.981,75 kilómetros cuadrados, lo que representa un 33% sobre la superficie total de Vaca Muerta en la provincia.

Las etapas piloto de este tipo de concesiones vigentes en toda la provincia representan inversiones por 9.144 millones de dólares y la perforación de 631 pozos.

El gobernador Omar Gutiérrez precisó que para la etapa de desarrollo continuo, se esperan inversiones por 201,7 mil millones de dólares y la perforación de más de 14.170 pozos.

La provincia de Neuquén se encamina a producir este año 400 mil barriles por día de petróleo y alcanzar en 2027-2028 un millón de barriles diarios de petróleo y 160 millones de metros cúbicos por día de gas, desarrollando masivamente el 25 por ciento de la superficie de Vaca Muerta.

En junio hubo un record en la exportación de petróleo, con el envío de 2,77 millones de barriles, el volumen más alto del primer semestre del año. Representó el 29% de la producción total, generando ingresos cercanos a los 184,8 millones de dólares, por el precio promedio de alrededor de 67 dólares por barril.

«Añelo sufre el desarrollo»

El intendente de Añelo, Milton Morales, manifestó sus expectativas por el resurgimiento de la actividad gasífera porque eso le permitirá “conseguir recursos” que permitan a la ciudad sostenerse ante “el gran crecimiento que hemos tenido con el desarrollo de Vaca Muerta”.

Al ser consultado sobre si el aumento de las regalías podrían beneficiar en forma directa a la localidad, dijo que no pero que “esto puede cambiar a partir del 10 de diciembre” en alusión a la gestión de Rolando Figueroa en quien cifró la esperanza de que “haya una mirada política y decisión más acertada de acompañamiento a la infraestructura que Añelo necesita”.

Recordó que los cortes de ruta son una muestra de la situación crítica de la localidad porque no se respetan las actas acuerdo para obras como luz, agua y gas. “Añelo está en situación crítica”, dijo y ratificó que el 60% de las familias no cuentan con el servicio de gas natural, a pocos kilómetros de Tratayén de donde parte el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner.

Vio con buenos ojos que otras ciudades también crecieron y recibieron apoyo para obras pero “Añelo ha sufrido el desarrollo de la actividad y no ha tenido el acompañamiento que necesitaba del gobierno provincial para desarrollar”, dijo. Precisó que le pasó lo mismo a Rincón de los Sauces que, hasta hace una década, era el centro de explotación de hidrocarburos y hasta ahora sigue con situaciones complejas.

Los desafíos globales de Neuquén

Por Jorge Sapag (*)

El punto de partida de Vaca Muerta tuvo que ver en primer lugar con la geología de excepción y de alto nivel que nos dio la naturaleza hace 140 millones de años.

Un fondo de mar de un golfo marítimo que vino desde el Oeste, desde el Pacífico, o sea la madre naturaleza es la primera madre: Un regalo del cielo.

Luego, hace unos 25 años en el Estado de Texas, un empresario petrolero George Mitchell confirmó un equipo de trabajo con profesionales en física, química, geología y demás, que encuentran la manera de aplicar la fractura hidráulica (que ya se conocía en la actividad del petróleo y del gas), con suficiente presión de aire, con inyección de agua y de arena en cantidades apropiadas, para que la roca generadora del gas y del petróleo (roca más compacta que el hormigón), libere el gas y el petróleo.

EE.UU. desarrolló esa técnica y perforó más de 160 000 pozos en sus formaciones geológicas buscando la roca generadora. Y generó una revolución geopolítica que le permitió no sólo independizarse de las importaciones de gas y de petróleo , sino que se convirtió en exportador y pudo repatriar las industrias que habían emigrado por falta de materias primas.

En el 2008, dimos la ampliación de 10 años de las concesiones a las empresas que aceptaran las condiciones y exigencias de la ley 2615 con un bono económico por la extensión, con la obligación de inversión y exploración de nuevos horizontes geológicos que serían más profundos y más complejos y la asunción y remedición de los pasivos ambientales de cada área. Las empresas aceptaron los términos y los desafíos.

YPF – Repsol, en julio del 2010, hizo primer ensayo y prueba en un anterior pozo vertical en Loma de la Lata y al año siguiente se perforó el primer pozo direccional a Vaca Muerta. En el 2013 ( luego de la expropiación del 51% de las acciones de YPF por el Estado nacional), YPF firma el convenio con Chevron y, con posterioridad, ambas con la Provincia del Neuquén en un acta que aprobada primero por Decreto provincial y luego por ley provincial, representó el primer desarrollo masivo fuera de América del Norte, de un área de petróleo y de gas, con técnicas no convencionales (hidrofractura o fractura hidráulica).

Después de algunos ensayos de YPF, Miguel Galuccio como presidente de YPF, en el 2013, firma con Ali Moshiri, director de Chevron para África y América Latina, un convenio de inversión en un acta, que después aprueba la Provincia del Neuquén por Decreto y se eleva a la Legislatura el proyecto de ley provincial que avala la constitución del área Loma Campana de 390 km2 y la adjudicación a YPF y Chevron con el compromiso de una inversión en el proyecto piloto de más de 16.506 millones de dólares. De los cuales ya van invertidos unos 6.000.

Ali Moshiri, Jorge Sapag y Miguel Galuccio (Neuquén Informa)

Esta ley provincial se aprobó por la Legislatura provincial en el marco de una manifestación de 1 500 personas que se oponían al desarrollo no convencional.

Frente a las críticas a la fractura hidráulica, nosotros oponíamos las razones de la necesidad de lograr revertir la declinación de la producción. Neuquén producía, en el 2013, 100 000 barriles de petróleo convencional por día y 60 millones de M3 de gas convencional por día.

Hoy Neuquén produce 30 000 barriles por día convencionales y 15 millones de m3 por día de gas convencional.

Gracias a Dios y a esa campana de largada que fue Loma Campana, diez años después produce otros 300 000 barriles por día mediante técnicas no convencionales (hidrofractura) y otros 70/75 millones de M3 de gas por día no convencionales.

El total de la producción neuquina representa hoy el 52 % de la producción nacional de petróleo y el 65% de la producción nacional de gas. Sin ese petróleo y sin ese gas, el país debería importar por decenas de miles de millones de dólares por año, obviamente dólares que el país no tiene.

La industria nacional, el campo, los transportes aéreos, marítimo y terrestre, los hogares argentinos no solo no tendrían gas y combustibles, sino que no tendrían energía que en un gran porcentaje se genera con gas

A la fecha, los recursos provinciales son 75% propios y 25% de la coparticipación. La provincia que nos sigue solo tiene 45% de recursos propios. De los primeros 100 contribuyentes de la Provincia del Neuquén, 70 están vinculados a la actividad del gas y del petróleo. Podemos decir que más del 60% de los ingresos de la Provincia y, por lo tanto, de los municipios dependen hoy del gas y del petróleo.

En la transición energética hacia las energías limpias el gas y también el petróleo tienen una primera misión. Que es desplazar al carbón como fuente de energía.

El carbón emite el doble de dióxido de carbono por unidad de medida de generación de energía que el petróleo; el petróleo emite el 50% más que el gas. Las energías limpias del viento, del sol, del agua, del hidrógeno, desplazarán a los hidrocarburos en un plazo que se estima hoy en dos décadas para el petróleo y cuatro décadas para el gas.

¿Por qué? Porque el 80% de la matriz energética mundial es hoy petróleo, carbón y gas y el 84% de la matriz energética argentina es gas y petróleo.

La población aumenta año a año y con ello el consumo de energía. Para el 2050 seremos 10 000 millones de habitantes en el mundo y las energías limpias deberán ir reemplazando no solo las otras fuentes de energía, sino también supliendo el nuevo consumo de energía. Todo ello para evitar la emisión de gases de efecto invernadero y el calentamiento global del planeta.

Es decir, que Vaca Muerta tiene una misión que cumplir en la transición energética, desplazar no solo al carbón, sino generar los recursos para comprar turbinas eólicas, turbinas hidráulicas, pantallas solares, etc, para generar la infraestructura de energías limpias

En el año 2013 el gobierno nacional dictó el decreto 929/2013 que dio el marco de beneficios posibles para los inversores de más de 1 200 millones de dólares. Fue un decreto firmado por la expresidenta Cristina Fernández.

La ley provincial que aprueba Loma Campana y el Decreto 929/2013 dieron los primeros pasos y los lineamientos generales de la ley nacional 27007 en la que el Congreso Nacional incorpora las técnicas no convencionales y los conceptos, derechos y obligaciones de los desarrollos de hidrocarburos con técnicas no convencionales.

De esta manera, se hizo posible que después de Loma Campana se aprobaran 46 concesiones no convencionales en la Provincia por parte del gobierno provincial desde el 2014 hasta el 2023. Con compromisos de inversión en los desarrollos de 200 000 millones de dólares sobre 10 000 km2 de un total que cubre Vaca Muerta de 30 000 km2 de Neuquén que tiene aproximadamente 94.000 km2.

La curva del conocimiento que se desarrolló en Neuquén permite hoy estos desarrollos. Nuestros técnicos, profesionales y trabajadores de los tres círculos de empresas (círculo de los concesionarios, círculo de las empresas de servicio y círculo de las empresas contratistas que suministran bienes y servicios), son los verdaderos artífices (hombres y también mujeres) de los logros obtenidos a lo largo de los años.

¿Como gobernantes, cuál fue nuestra misión?: Ser facilitadores de la inversión y del desarrollo, con normas claras y simples que permitieran la viabilidad y sustentabilidad ambiental, social y económica. Neuquén es una Provincia respetada por las empresas inversoras por la previsibilidad y por las reglas de juego claras, más allá de las dificultades que tiene nuestro país en el aspecto macroeconómico (inflación, escasez de divisas en el Banco Central que dificulta seriamente la inversión y la operación de las áreas, riesgo país, pobreza y demás problemas de infraestructura social y de transporte).

La Provincia aspira a producir un millón de barriles por día en el 2028 y 160 millones de m3 de gas por día.

(*) gobernador de Neuquén 2007 – 2015

El olvido de cuidar el ambiente

Por Beatriz Kreitman (*)

Hace ya una década, el 23 de agosto de 2013 la Legislatura de Neuquén, completamente vallada, daba tratamiento del polémico acuerdo YPF – Chevron.

Sin contrato social, con una importante movilización, enfrentamientos y una violenta represión se sellaba el convenio entre la petrolera estatal y la empresa norteamericana.

Fue aprobado por la mayoría de diputados, después que los opositores (entre los que me encontraba) nos retiráramos del recinto.

En ese momento los ojos de todo el país miraban el desenlace del inicio de la explotación de Vaca Muerta y algunos expresábamos con dureza que el modelo extractivo – no convencional- venía a “consolidar el convencional saqueo de nuestro país”.

También señalábamos: “No es admisible, porque no es inteligente, deteriorar la biodiversidad del suelo, de allí donde crece la vida. Y luego destruir el subsuelo en busca del remedio que permita a los mecanismos del capital seguir con su lógica destructiva. Sólo con ubicar quiénes son los grandes consumidores de energía del mundo estamos en condiciones de comprender la entrega acelerada de nuestros bienes comunes no renovables y el daño a los ecosistemas”.

Al cabo de diez años hay quienes aseguran que se mejoró significativamente la balanza comercial de nuestro país.

Y paralelamente, son muy pocos los que se expresan sobre la alocada carrera de intentar alcanzar el autoabastecimiento, los residuos que produce el agua de flow back y de las plantas de tratamiento; sobre la significativa utilización de agua dulce, el uso de químicos altamente contaminantes y de cómo el modelo extractivo ha avanzado a pasos agigantados en nuestra provincia.

Es conocido que el aumento continuo de la población, su concentración progresiva en grandes centros urbanos y el desarrollo industrial ocasionan problemas al ambiente.

La presencia de sustancias (basura, pesticidas, aguas sucias) originan alteraciones en la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas. Pero en nuestra Provincia cobra mayor importancia por la exploración y explotación petrolera sin el debido cuidado y control.

Ríos contaminados, tierra improductiva, ductos inutilizados y sin tratamiento, hacen que nuestro ambiente esté en verdadero riesgo.

Expertos en la materia hacen notar que el área en que se extraen hidrocarburos carece de una frontera o límite, es decir, las consecuencias no se limitan a la boca del pozo, sino que se expanden; situación que empeora por la explotación no convencional (fracking).

El deterioro ambiental puede tener consecuencias a cientos de kilómetros de distancia del lugar, como por ejemplo en el caso de derrames que afectan cursos de agua, superficiales o subterráneos, y en el caso de los animales y vegetales contaminados que entran en la cadena de consumo humano.

Ni hablar de los movimientos sísmicos, muy probablemente relacionados con la explotación, que han afectado sobre todo a la población de Sauzal Bonito.

Es preciso realizar los mayores esfuerzos por detener la contaminación que año a año viene deteriorando nuestro ambiente y en consecuencia cabe preguntarse: ¿No será tiempo de realizar una auditoría ambiental en todo el territorio de la Provincia? ¿No sería importante efectuar un relevamiento de los impactos y daños ambientales producidos en el territorio, tanto en la superficie como en el subsuelo?

Y también pensar si, efectivamente, los beneficios económicos de la actividad petrolera mejoran la vida de todos los habitantes.

Tengo la convicción de que nuestra Provincia debe procurar la protección de estos recursos naturales estratégicos, vitales y no renovables.

En consecuencia, es deber del Estado incrementar la eficiencia en el cuidado del ambiente y al mismo tiempo prevenir y minimizar los riesgos.

(*) Legisladora provincial mandato cumplido