Marín: “A YPF la salvó Vaca Muerta, si no hubiese quebrado”

Horacio Marín es directo, tanto que durante las 11° Jornadas de Energía del Diario RÍO NEGRO aseguró que se debió dar fuertes subas en los combustibles desde mediados de diciembre cuando asumió “porque sino la compañía quebraba”.

El titular de YPF indicó que en lo que hace a los precios de los combustibles “en gasoil estamos prácticamente en el valor (de paridad internacional) en nafta todavía falta, no es un número muy importante pero falta y hay que ir haciéndolo”, es decir dando más subas.

En ese sentido, Marín consideró que “estamos realmente muy cerca y por eso no dimos un aumento de más porque vimos una baja de la demanda y el mercado reaccionó a esa baja. Tuvimos que dar esos aumentos porque si no la compañía quebraba, pero es un esfuerzo muy grande que hacen todos los argentinos en la nafta y el gasoil a lo que estaban”.

Mientras Marín consideró que actualmente se están viendo indicios de recuperación en las ventas, recordó que “el año pasado YPF importaba a pérdida. La demanda en estaciones limítrofes era por tener el precio regalado en comparación con el internacional, se importaban muchos barcos que no se importan más”.

El cuadro se completó con el plano macroeconómico. “Si vos tenes una devaluación que ronda el 120% y, a parte tenías planchado al tipo de cambio real que existía, no podés vender la nafta a 30 centavos de dólar porque hacés la cuenta y no te da. Perdés. No cubrís los costos e ibas a una pared”, aseguró.

Para el titular de YPF el precio de las acciones de YPF refleja esto. “La acción en 2005 estaba a 61 dólares y a principios de diciembre estaba en 10 ¿Que pasó de 2005 a 2023? ¿Alguien comía vidrio?”, planteó.

Y explicó que “la compañía no tenía un foco en la rentabilidad. Y si no tenés ese foco y cotizás en Wall Street el mercado lo ve. Entonces YPF quebraba. Si le sacaba Vaca Muerta, la compañía quebraba porque perdía plata en varios lados, no tenía el foco en la rentabilidad”.

Marín alertó que “no estoy criticando a los anteriores, tal vez si estaba yo pasaba lo mismo. Pero es como ponerte un kiosco y vender más barato de lo que compras, es cuestión de tiempo. A YPF la salvó Vaca Muerta, si no hubiese quebrado, y no tengo dudas”, remarcó para sumar “ahora yo no choco calesitas, vamos hacia un país exportador de petróleo por 30.000 millones de dólares anuales en 2030”.