Por Vaca Muerta, Argentina se encamina a ser un exportador neto de energía

En la industria de los hidrocarburos hay una frase acuñada para diferenciar las peras de las manzanas y es que existen los países con petróleo y gas, es decir que tienen producción pero no demasiada, y los países petroleros que son exportadores netos. Argentina se identifica hasta el día de hoy como parte del primer grupo, pero desde las principales operadoras de Vaca Muerta están convencidos de que en pocos años más cambiará de renglón gracias a los no convencionales.

Este punto fue el eje central de las 11° Jornadas de Energía del Diario RIO NEGRO que se realizaron esta semana en Neuquén con la participación de directivos de las principales operadoras que coincidieron, no solo en que Vaca Muerta se está acelerando, sino que cuando se logren materializar un par de obras clave en marcha y por venir, se dará ese salto de escala.

El más enfático fue el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, quien aseguró que para el 2031 “Argentina va a ser un exportador neto de energía, por 30.000 millones de dólares anuales en exportaciones. Eso es otro agro, es mucho”.

Pero no fue el único y de hecho, no solo los representantes de las empresas coincidieron con esa mirada, como es el caso de Pablo Sazbon, el gerente de Planeamiento y Nuevos Negocios de Pampa Energía y el Gerente de Operaciones de Vista, Matías Weissel. Sino que también el público que participó de las actividades, muchos de ellos referentes de empresas de servicios y midstream, compartieron un notable optimismo que no se veía en la industria desde hace tiempo.

Una tras otra, las autoridades de las empresas plantearon que el foco de atención es hoy Vaca Muerta, por su alta productividad y bajos costos. Al punto que por ejemplo, la Gerenta General de Total Austral, Catherine Remy, planteó como ejemplo que así como la inversión más grande que se está realizando actualmente en el segmento del convencional es el proyecto offshore Fénix por 700 millones de dólares, desde la firma francesa invierten cerca de 300 millones de dólares al año en sus bloques de Vaca Muerta. “Así que en Vaca Muerta invertimos un Fénix cada dos o tres años”, graficó.

El CEO y Presidente de YPF brindó un alentador panorama sobre el futuro del sector. (Foto: Matías Subat)

Desde Phoenix Global Resources (PGR) su COO Cristian Espina planteó que apuntan a tener en pocos años un plateau de producción de 70.000 barriles de crudo por día, un salto enorme ya que hoy producen unos 13.000 barriles diarios.

Adrián Vila, el Gerente General de Pluspetrol, también trazó un escenario similar para sus desarrollos, en especial para el bloque La Calera, que los está llevando a ampliar sus plantas de procesamiento. Al igual que lo detalló Sebastián Regis, el Gerente de Operaciones de Shell.

Y es que las empresas coincidieron en que la hoja de ruta general de Vaca Muerta ya está trazada: a los actuales niveles récord de producción se sumarán en pocos meses más, las nuevas plantas de tratamiento tanto de gas como de petróleo.

Se trata de instalaciones que permitirán poner la producción en condiciones de ser inyectadas en las redes y que demandan inversiones altas, de cientos de millones de dólares en cada caso.

Las plantas estarán listas para llenar los ductos una vez se culmine la ampliación que está realizando Oleoductos del Valle (Oldelval) con el plan Duplicar. Mientras que en el caso del gas natural es panorama es un poco más complejo, dado que solo se cuenta con las ampliaciones dadas por las plantas compresoras del Gasoducto Néstor Kirchner que una se habilitó esta semana y la segunda lo hará en agosto y la puesta en marcha de la reversión del Gasoducto Norte, prevista para septiembre.

La hoja de ruta marca que a partir de abril del año que viene, los saltos de escala dependerán de otras dos obras: una ya en marcha y otra aún en definición.

En el caso del petróleo se trata del sistema Vaca Muerta Oil Sur que impulsa YPF y que según detalló Marín está previsto que comience en noviembre el tramo 2 del oleoducto desde Allen hacia la costa rionegrina. Este sistema tendrá una enorme capacidad, similar a la actual producción de toda la provincia de Neuquén, razón por la cual casi todas las productoras de petróleo de Vaca Muerta esperan poder participar del plan, reservando un cupo para su petróleo.

La última gran obra aguarda aún la decisión final de inversión y de ubicación y es que se trata del gran proyecto LNG Argentina, para montar una gran planta licuefactora de gas, que podría coincidir o no con otras iniciativas de menor escala que están en carpeta desde otras firmas, como es el caso de Pan American Energy (PAE) cuyo Gerente de Operaciones Fausto Caretta detalló el acuerdo que sellaron con Golan para contar con un buque licuefactor.

“La ventana para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta es ahora”, enfatizó Marín quien tras marcar que cada día que Argentina demora el proyecto de GNL pierde (un potencial de) 12 millones de dólares sostuvo que “ya tenemos el RIGI y el proyecto, ahora nos falta salir a buscar los compradores y apunto a dos países europeos y la India”.