Martínez: “Si las tarifas no van en línea con los sueldos, la gente no las va a poder pagar”

El ex secretario de Energía de la Nación y diputado provincial en Neuquén, Darío Martínez, advirtió al gobierno nacional que, de cara a las audiencias públicas que se realizarán para definir las nuevas tarifas de luz y gas, «si las tarifas no van en línea con la evolución de los sueldos de los trabajadores, los haberes de los jubilados y el resto de los ingresos populares, las familias no van a poder pagar las facturas de luz ni las de gas, y lo mismo ocurrirá con los pequeños comercios».

El legislador indicó que «el nuevo gobierno tiene todo el derecho de reorganizar administrativamente el sector, darle su impronta a la estructura, y a establecer su política tarifaria». Sin embargo, destacó que «más allá de los ajustes a la política de segmentación, si no alinea las tarifas a la evolución de los sueldos y jubilaciones, su aplicación será muy difícil, por la imposibilidad que tendrán las familias, con ingresos reales en baja, de pagar tarifas al alza».

Desde el gobierno se emitió ayer un DNU extendiendo la Emergencia Energética y avalando así la continuidad de la intervención de los entes reguladores (Enargas y ENRE) como paso previo a un incremento tarifario con el que se apunta a reducir subsidios.

De acuerdo a los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo, los aportes del Estado se quitarían de a tercios, en un plazo de tres años hasta dejar únicamente un aporte directo a las familias más necesitadas y no a un grupo general de usuarios.

Obras energéticas urgentes

Martínez expresó además que “el nuevo gobierno tiene que entender que es necesario, y urgente, ejecutar y poner a funcionar la segunda etapa del Gasoducto Néstor Kirchner, entre Salliqueló y San Jerónimo, más todas las obras complementarias establecidas en el Plan Transport.Ar Producción Nacional determinado en la Resolución SE 67/2022″.

El exsecretario de Energía, enfatizó que con tales obras «va a reemplazar por gas de Vaca Muerta todo el GNL y el combustible líquido que hoy importamos, y va a bajar sustancialmente el costo de la energía para toda la economía de nuestro país, más allá de las decisiones que se tomen con los subsidios”.

En tanto que coincidió con el gobierno en que «las empresas petroleras están en condiciones de construir oleoductos y gasoductos a su exclusivo costo, destinados a la exportación, y hay que convocarlas a eso”.

En un listado de obras entre las que señaló “una nueva ampliación del oleoducto de OIdelval, el oleoducto Vaca Muerta Sur hasta Punta Colorada, o las ampliaciones del gasoducto Centro Oeste que permitirá aumentar exportaciones a Chile, la Reversión del Gasoducto Norte que permitirá alimentar a las mineras y exportar a Brasil vía Bolivia, o el loop en aldea Brasilera para llegar con más volumen a Uruguaiana”.