Miguel Galuccio: “Vaca Muerta existe porque la industria trabajó en conjunto”

El presidente y CEO de Vista, Miguel Galuccio, realizó un balance del crecimiento de Vaca Muerta y de sus proyecciones para el corto plazo y aseguró que lo que se ve en la actualidad es porque todos los actores de la industria trabajaron alineados para ponerla en marcha. “Con Vaca Muerta hubo un alineamiento público-privado, entre el Estado y las empresas, algo que no se da comúnmente en Argentina”, agregó durante su discurso en la Semana de la Ingeniería.

El exCEO de YPF señaló que, de la mano de Vaca Muerta, las proyecciones hacia 2030 anticipan que se puede triplicar la inversión, aumentar la producción en un 83% y producir un millón de barriles. Ante este horizonte que se plantea casi de manera simultánea entre todos los actores del sector, Galuccio puso en valor los primeros años del shale argentino.

“Desriskear una cuenca petrolera es como subir el Everest por primera vez porque uno no tiene una hoja de ruta, no sabe si la tecnología que tiene va a funcionar o no y si va a llegar”, recordó Galuccio.

“En 2012 teníamos un recurso que no sabíamos si económicamente era explotable. No teníamos suficiente petróleo liviano y las refinerías estaban configuradas para un mix que se había roto”. Miguel Galuccio.

Y sumó detalles: “Requirió traer una tecnología que no existía, porque en ese momento no teníamos equipos para perforar pozos laterales. No teníamos hubpower de estimulación hidráulica para perforar tres pozos. No teníamos licencia social, ni un marco legal”.

Sobre el marco legal, aseguró que se consiguió “con mucha grandeza” por parte de la provincia y del gobierno nacional porque lograron enviar una ley en 2014 para traer las inversiones que se necesitaban y es que, además de no tener lo anteriormente nombrado, tampoco había plata para hacerlo.

“Fue un trabajo de todos. Requirió de un acuerdo muy general. Como sociedad hemos hecho un montón de cosas mal. Pero también hemos hecho cosas increíblemente bien y esta es una. Es una de las cuales nos tenemos que sentir orgullosos”, dijo Galuccio.

En números 41% es lo que se redujo la base de producción convencional de petróleo desde que comenzó a desarrollarse Vaca Muerta.

En otros números, el titular de Vista aseguró que sin Vaca Muerta el país tendría casi la mitad de producción actual y precisó que, de desde que se inició el desarrollo en la formación, la base de petróleo convencional se redujo en un 41%. De la mano del shale no solo se logró compensar ese declino, sino también se invirtieron 25.000 millones de dólares y se realizaron 2.000 pozos.

“Hoy el país tiene una plataforma de exportación de alrededor de 150.000 barriles. Los volúmenes de gas de Vaca Muerta y la conexión de los dos tramos del gasoducto Néstor Kirchner nos permitirán ser casi autosuficientes en gas y también tener una planta de licuefacción para exportar al mundo”, cerró Galuccio.